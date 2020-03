Különleges fotón az év első tatai szuperholdja

A teliholdhoz kapcsolódó látványos légköroptikai jelenségeket is megfigyelhettünk az hétfő este és éjjel.

Ahogy az Időkép írja, szinte országszerte jól megfigyelhető volt az év első szuperholdja. A Dunántúlon több helyen lehetett színes holdkoszorút megfigyelni, míg északkeleten a fátyolfelhők jóvoltából pazar holdhaló jelent meg. Tatai olvasónk, Bali-Lipóczky Lilla csodálatos fotón örökített meg Tata felett égi kísérőnket.

Ahogy a portál részletezi, az év első szuperholdja március 9-én hétfőn, helyi idő szerint 18:48-kor vált teljessé, hiszen a Nap ekkor világította meg teljes mértékben a Földtől ezúttal mindössze 357 ezer kilométerre lévő Holdat.

A közel havonta esedékes teliholdak ősi amerikai hagyomány szerint, az időjárás változása alapján, havonta külön névvel is rendelkeznek. A márciusi teliholdat a „féreghold„ kifejezés képviseli, ugyanis a melegedő idő hatására a földekben felpezsdül az élet, megjelennek a rovarok, férgek. Érdekesség, hogy 2020-ban 13 teliholdat is megcsodálhatunk, mégpedig októberben teljesedik ki kétszer is említett égitestünk.

A köznyelvben elterjedt szuperholdjelző pedig arra utal, hogy a Hold pályáján éppen telihold fázisban kerül legközelebb a Földhöz, több tízezer kilométerrel közelebb, mint távolabbi szakaszokon (pl. földtávolpont esetén). A felszínről szemlélve 7%-kal láthatjuk majd nagyobbnak, mint máskor.