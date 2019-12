Komárom-Esztergom megye több részén is havazással indult a reggel

Az időjárás ismét téliesre vált. A regeli havazás többfelé meg is maradt, az autósok hótól nedves utakra számíthatnak.

Esővel és havazással indult a csütörtök reggel, és a folytatás is hasonló lesz. A Magyar Közút webkamerájának tanúsága szerint Dobogókőn és Tardos térségében meg is maradt a hó. A 8119-es úton is havazásra számíthatnak az autósok.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése szerint csütörtökön többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, de északkeleten szakadozottabb lesz a felhőzet. Több helyen várható csapadék: a Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében eső, havas eső, hó, a Dunától keletre eső valószínű.

Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de délkeleten és északkeleten helyenként megélénkül a délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 1 és 7 fok között lesz, de a Tiszántúlon kissé melegebb is lehet. Késő estére -1 és +5 fok közé hűl le a levegő.