Ködszitálás és köd teszi veszélyessé a csütörtök reggelt

Csütörtökön is több órán át tartó, sűrű köddel kell számolni. a sónedves utakon köd és ködszitálás teheti veszélyessé a közlekedést.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint az ország legnagyobb részén folytatódik a borult, párás, foltokban ködös idő, csak hegycsúcsok lóghatnak ki a felhőtakaróból, illetve nyugaton vékonyodhat el a felhőzet. A borult, ködös tájakon helyenként hószállingózás, ónos szitálás, szitálás előfordulhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában -3 és +2 fok között alakul. Késő estére 0 és -4 fok közé csökken a hőmérséklet.

Továbbra is az egész országban érvényben van az elsőfokú figyelmeztetés, amelyet a tartós, sűrű köd miatta adtak ki csütörtökre. Az Útinform tájékoztatása szerint csütörtök hajnalban országszerte ködös volt az idő, kivéve a Kisalföldön, valamint Tatabánya, Miskolc, Debrecen és Mátészalka térségét. Ugyanakkor estére már a meteorológia Tatabánya közelébe is párát és ködfoltokat ígér. Bicske térségében mérsékelt légmozgást mértek, Veszprém térségében pedig közepes erejű (30-39 kilométer/óra) szelet A hőmérséklet -8 és -1 fok között alakult hajnalban.

A gyorsforgalmi utak, a fő- és alsóbbrendű utak felülete a preventív szórás nyomán mindenütt sónedvesek. Továbbra is ködös, párás a levegő az ország túlnyomó részén. Az ország középső harmadán, a Zalai-dombságban, a Dunántúli-dombságban, továbbá az Alföldön, a Mátra és a Bükk térségében és a Nyírségben még mindig sűrű ködfoltok nehezítik a közlekedést és jellemzően 100 és 300 méter közötti a belátható út hossza. Zalaegerszeg környékén, Baranya és Bács-Kiskun megye déli területein, illetve Kápolnásnyék, Nyékládháza, Hajdúnánás és Berettyóújfalu térségében a sűrű köd miatt 100 méter alatti a látótávolság.

Az Időkép észlelési térképe szerint Bajna térségében ködszitálás, Zsámbéknál köd nehezíti a közlekedést. Érdemes azzal is számolniuk a sofőröknek, hogy lassú a haladás a 11-es főúton Leányfalunál, Szentendre átkelési szakszán, illetve Budakalásznál a főváros felé. Budakeszin is csak araszolnak a járművek a Fő úton Budapest felé.

Továbbra is zárva tartják a Bicske és Mány közötti út egy részét a Csabdi-halastónál, mert felújítják a Szent László-patak hídját. A forgalmat a bicskei 1-es főúti körforgalmú csomópont után a bevásárló központ melletti Csabdi útra irányítják, majd az M1-es autópályával párhuzamos terelőúton vezetik, amit sárga táblák is jeleznek. A Zsámbék felől érkezőket is erre a terelőútra irányítják.