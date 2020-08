Kiadták a riasztást: közelít a Győrnél már tomboló vihar

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetése szerint Komárom-Esztergom megye sem ússza meg szárazon a szombatot.

Az Országos Metorológiai Szolgálat figyelmeztetése szerint késő estig főként a Kisalföldön és északon (Dunakanyar és Északi-középhegység térsége) és délnyugaton alakulhatnak ki zivatarok, melyek között egy-egy hevesebb is lehet. A hevesebb zivatarokat viharos (70-100 kilométer/órás) szélroham és nagyobb méretű jég is kísérheti. Komárom-Esztergom megyében is a a komáromi járásra adtak ki elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést a zivatarok veszélye miatt, míg az egész megyére ugyancsak citromsárga figyelmeztetést.

A Kisalföld tájékoztatása szerint a szombat késő délután érkezett zivatar következtében leszakadt faágakat távolítanak el és vízzel elöntött pincehelyiségeket szivattyúznak ki szombat este a hivatásos, önkormányzat és önkéntes tűzoltók Győr térségében, mintegy ötven helyszínen. Kapuváron jégesővel köszönt be a zivatar.

Ha ez még nem lenne elég, a zivataros időben Győr és Öttevény között az egyik vágányon a felsővezeték szakadt le egy szakaszon, a másik vágányon pedig a felsővezetékre faágak estek. A Budapest-Győr vonalon így jelentősen meghosszabbodik az utazási idő, ugyanis a két település között szünetel a vasúti forgalom a Mávinform esti tájékoztatása szerint.