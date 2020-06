Kiadták a másodfokú riasztást: újabb özönvízszerű felhőszakadás jön

Zivatarok és felhőszakadások miatt Komárom-Esztergom megyére is másodfokú figyelmeztetést és több járásunkra riasztást is kiadott a meteorológiai szolgálat.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat fél hat után kiadott veszélyjelzése szerint szűkebb hazánkban hevesebb zivatarokra lehet számítani, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is. Mindemellett a felhőszakadások, intenzív záporok rövid idő alatt akár 50 milliméternél is több csapadékot hozhatnak. Ezért másodfokú figyelmeztetés van érvényben megyénkben is.

Emellett az esztergomi és a tatabányai térségre másodfokú riasztást, a többi járásunkra elsőfokút adtak ki, szintén a várható időjárás miatt. Az Időkép tájékoztatása szerint zivatarlánc alakult ki az Alföld felett, amely nyugat, délnyugat felé tart. Egy sekély ciklon hatására a rendszerbe szerveződött zivatarok okoznak kiadós esőzéseket, felhőszakadásokat több helyen az országban. Rövid idő alatt 30-40 milliméter, néhol ennél is több csapadékot okoztak a lassan mozgó, intenzív zivatarcellák. Helyeként viharos széllökések, jégeső kíséri a vihart.

A Dunakanyarban Nagymaros és Szob között a vonatok nem járnak, mert sár öntötte el a síneket. Kedden Esztergomban okozott kellemetlen pillanatokat a hirtelen lezúduló víz, a hét végén pedig Bajóton is hasonló állapotok uralkodtak. Ott a település patakja a áradt meg annyira, hogy az utcákat folyóvá, az udvarokat tavakká változtatta. Szintén vasárnap a 10-es főút beszakadt, és sártengerré változott a hegyről lezúduló eső miatt.