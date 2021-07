Kiadták a másodfokú riasztást: újabb jégeső fenyeget

Nem sok jóval kecsegtet az időjárás, és könnyen elképzelhető, hogy ismét jégesőt kapunk a nyakunkba.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony mindenkit bolondnak néz

A Köpönyeg.hu adatai szerint az éppen betörő újabb front nyomán a Zala-Borsod vonalon, és így megyénkben is érezhetően csökkeni kezdett a hőmérséklet. Az ország nagy részére riasztásokat és figyelmeztetéseket is kiadtak a következő órákra.

A meteorológiai szolgálat Komárom-Esztergom megyére a felhőszakadások miatt másod-, a zivatarok miatt elsőfokú riasztást adott ki, valamint szintén ezek miatt másod- és elsőfokú figyelmeztetést is. Figyelem! A zivatarokat jég is kísérheti, rövid idő alatt pedig akár 50 milliméter eső is hullhat.

A jég már pénteken is megmutatta az erejét szűkebb hazánkban is, autók szélvédői, garázstetők törtek be, de a kertekben is komoly pusztítást végeztek a méretes jégdarabok.