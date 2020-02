Kiadták a másodfokú riasztást: Ciara óriási széllel lépett be az országba

Komárom-Esztergom megye nagy részén már másodfokú riasztás van érvényben a várható, nagy erejű szél miatt. A Ciara szélvihar már megmutatta az erejét.

Másodfokúra módosította a riasztást a meteorológiai szolgálat Komárom-Esztergom megye és környékünk nagy részén, ugyanis a következő órákban 90 kilométer/órásnál is erősebb széllökésekre kell számítani. A Ciara nyomán érkező szélvihar már kezdi megmutatni az erejét: Pusztavámon 71, Nagyigmándon 46, Tatabányán 39, Komáromban 50 kilométer/órás széllökéseket is mértek, míg a Fehérvár, Veszprém felé autózók 60-70 kilométer/órás széllel is találkozhatnak.

A helyzet a nyugati határnál a legrosszabb: Zalaegerszegnél 102, Sopronban 106 kilométer/órás lökéseket is mértek az Időkép adatai szerint. Igaz, ehhez az Országos Meteorológiai Szolgálat hozzátette: megítélésünk szerint az adat nem reprezentatív Sopronra nézve, például azért, mert a mérőeszköz nem a talaj szintjétől 10 méteres magasságban van elhelyezve, a mérés nem a városban, hanem egy közeli dombtetőn folyik, és az eszközt nem is hitelesítették, kalibrálták. A meteorológiai szolgálat mérései szerint Sopronban eddig 64 kilométer/órás szelet mértek, de természetesen ennél lehetett valamivel erősebb is, annak térbeli változékonysága miatt.

AKTUÁLIS SZÉLHELYZET – kiadásra került a narancs riasztásDélelőtt 10 órára az Észak-Dunántúlon már síkvidéken is… Közzétette: Országos Meteorológiai Szolgálat – 2020. február 10., hétfő

A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint hétfőn délutánig a délnyugati szelet kísérő lökések az ország nagy részén meghaladhatják a 60-70, leginkább a Dunántúli-középhegység térségében a 80-90 kilométer/órát. Délután északnyugatira, nyugatira forduló széllel hidegfront érkezik. A legerősebb lökések sok helyen várhatóan elérik a 70-90, elsősorban az Észak-Dunántúlon a 80-100 kilométer/órát.

Hétfő estétől a front átvonultával átmenetileg veszít erejéből a szél, majd kedden reggeltől ismét sokfelé (legkevésbé délnyugaton) viharossá fokozódó északnyugati szélre lehet számítani, 65-90; az északi országrészben a magasabban fekvő hegyvidéki területeken 90 kilométer/órát meghaladó legerősebb lökésekkel.

Várjuk beszámolóját a szélviharról! Önnél is tombol a szélvihar, Valahol letört ágat, kidőlt fát látott? Esetleg mást tapasztalt? Várjuk beszámolóját, fotóját a [email protected] mailcímre!

Az Időkép összegzése szerint a Ciara viharciklon okozta szélvihar még tegnap elérte Franciaországot, a Benelux államokat, Németországot. Hidegfrontja ma reggelre pedig már Németországon is átvonult. A legnagyobb széllökések többfelé elérték a 110-120 km/h-t, de néhol (főleg a hegyekben) 150-170 km/h-t elérő lökések is voltak. A hidegfront a délelőtt folyamán érte el Szlovákiát, ahol már egy zivatar is kialakult.

A MÁV arra figyelmeztet, hogy a viharos szél és széllökés a vasúti közlekedésben is okozhatnak kisebb-nagyobb fennakadásokat. A vasúttársaság arra kéri az utasokat, kövessék nyomon a MÁV alkalmazást, a MÁV Internetes oldalát és a MÁVINFORM közösségi oldalát. Hozzátették: a tomboló vihar miatt a német vasút hálózatán a távolsági forgalom vasárnap 18 órakor leállt. A cseh vasút területén is vannak korlátozások, kedd estig a viharok fennakadásokat okozhatnak a vonatközlekedésben.

A megyei és az országos rendőr-főkapitányság is figyelmeztetést adott ki a Ciara ciklonnal érkező viharos szél miatt, megelőzendő a baleseteket. Ahogy arról már többször írtunk, az erős szél a nagyobb járműveket is felboríthatja, kibillentheti, de a kisebb autók is egészen más körülmények között haladhatnak ebben az időben. A rendőrség azt tanácsolja, hogy:

Viharos szélben csökkentse a sebességét, fokozott figyelemmel közlekedjen és tartson nagyobb követési távolságot!

Nagy szélben nem tanácsos olyan pótkocsit és utánfutót vontatni, amely könnyű és nagy az oldalfelülete, mert az erős szél könnyen felboríthatja!

A viharos széllökések kiszámíthatatlanok. Két kézzel, erősen tartva fogja a kormányt, főként erdős részről nyílt területre közlekedve!

Óvakodjon a hirtelen kormánymozdulatoktól!

Magas építésű járművek, teherautók, kamionok előzésekor a szél irányától függően számítson hirtelen fellépő oldalszélre vagy annak megszűnésére!

A gyalogosoknak, kerékpárosoknak hagyjon a szokásosnál nagyobb oldaltávolságot!

Vízátfolyások észlelésekor hirtelen fékezés helyett fokozatosan csökkentse a sebességét!

Az Útinform is kiemelten figyel a Ciara miatt kialakuló szeles időre és annak hatásaira. késő délelőtti tájékoztatása szerint a Dunántúli-középhegységben, a Kisalföldön, a Dunántúli-dombságban, a Zalai-dombságban mindenhol, valamint Solt és Cegléd térségében erős (40-59 kilométer/órás) szél fúj, Keszthely és Győr térségében viharossá is fokozódik a szél. Kérik a kamionosokat, valamint a személyautók vezetőit, hogy a ponyvákat, illetve a tetőcsomagtartókon szállított eszközöket is megfelelően rögzítsék. Az utánfutók pedig az erős széllökések hatására nagyon „beszitálhatnak”, ami ugyancsak balesethez vezethet.

Hozzátették: a Kisalföldön és a Dunántúli-középhegységben, valamint az M7-es autópálya balatonvilágosi szakaszán viharossá fokozódott a szél, helyenként 70-80 km/h-s széllökések is előfordulnak. Azzal is számolni kell, hogy országszerte több megyében is kidőlt fák, letöredezett faágak, illetve a leszakadt elektromos vezetékek okozhatnak átmeneti forgalmi akadályokat, emiatt a közutakon bárhol lehet ideiglenes korlátozásra számítani.