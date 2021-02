Kiadták a figyelmeztetést: viharos széllel és mínusz 20 fokkal csap le a tél

Az ónos eső miatt jelenleg is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben megyénkben, ehhez csütörtöktől a viharos szél és a szibériai hideg is társulni fog.

Az időjárás nem túl kegyes arcát mutatja a napokban. Ahogy arról beszámoltunk, szerdára is elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki a meteorológia az ónos eső veszélye miatt.

Tovább romlik a helyzet a hét második felében. Már szerda este megérkezik a markáns hidegfront, amely szélvihart is hoz magával, számolt be róla a metkep.hu. A legerősebb szél a Dunántúlon és a Győr-Szeged sávban, valamint északkeleten és a Budai hegyekben, Börzsönyben lehet. Ezeken a részeken nagy területen lehetnek 70-90kilométer/órás lökések. A Bakony és Balaton térségében 100-110kilométer/órás károkozó szélvihar is lehetséges.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökre elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki a viharos széllökések miatt Komárom-Esztergom megyére. A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 kilométer/órát is.

A szibériai hideg 15-20 fokos lehűlést és csapadékot is hoz magával. Térségünkben a meteorológia előrejelzése szerint csütörtökön már mínusz 8 fokra is készülhetünk, de a hétvége még cudarabb lesz. Pénteken, szombaton és vasárnap is megközelítheti az éjszakai hőmérséklet a mínusz 20 fokot. Szerda estétől a csapadék is rohamtempóban fog átváltani havazásba, szinte az egész ország területén havazhat, a legtöbb hóra Eger – Szeged vonal sávjában készülhetünk, itt akár 10 centiméter sem kizárt.