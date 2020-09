Kiadták a figyelmeztetést: heves zivatarok szakítják meg az őszi kánikulát csütörtökön

A meteorológia a heves zivatarok veszélye miatt elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki Komárom-Esztergom megyére.

Eddig panaszunk nem lehetett a szeptemberi időjárásra, ugyanis szinte minden hétvégén strandidővel tiszteltek meg bennünket az égiek. Ez azonban sajnos a hét második felében változni fog. Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki csütörtökre az ország egész területére, így Komárom-Esztergom megyére is heves zivatarok miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés és jégeső is előfordulhat.

Csütörtök hajnalban az ország nagy részén változó vastagságú fátyolfelhőzet lesz az égen, emellett az északnyugati határvidéken már gomolyfelhők is növekedhetnek. A Fertő környékén a hajnali, kora reggeli órákban már előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, másutt csapadék nem várható. Kezdetben gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd a Nyugat-Dunántúlon már egyre többfelé megélénkül az északi szél.

A déli óráktól egyre többfelé megnövekszik a gomolyfelhőzet, és szórványosan zápor, zivatar is várható, eleinte főleg nyugaton és északon, majd másutt is. A szél északira, északkeletire fordul, délutántól sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A zivatarok térségében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul.