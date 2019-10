Kiadták a citromsárga riasztást Komárom-Esztergom megyére: zivatar és jégeső is jöhet

Elsőfokú riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a hidegfront nyomán érkező eső miatt.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat közleménye szerint citromsárga, első fokú riasztás lépett érvénybe október 2-án szerdán Komárom-Esztergom megye nyugati felén. A riasztás zivatarra figyelmeztet, mely nyugatról érkezik térségünkbe.

Szerdán egy markáns hidegfront haladt át az országon. Elsősorban a nyugati, délnyugati országrészben hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. A zivatarokat viharos, általában 70-90 kilométer/órás széllökések kísérik. Egy-egy hevesebb zivatar esetén a szél még ennél is nagyobb lehet. Emellett lokálisan nagyobb mennyiségű csapadék (20-30 milliméteres), esetleg jégeső is előfordulhat.

Másnap, csütörtökön záporokra, zivatarokra inkább már csak a Dunától keletre lehet számítani, melyek várhatóan a reggeli, délelőtti órákra elhagyják az országot. A hidegfront átvonulását követően azonban már az éjjeli órákban az ország nagy részén megerősödik, főként a Dunántúlon és északkeleten viharossá, 60-80 kilométer/órássá is fokozódik az északi, északnyugati szél. Csütörtök késő délutántól fokozatosan mérséklődik a légmozgás.