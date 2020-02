A szeles idő második napján is hatalmas károkat okozott a Ciara nevű vihar Komárom-Esztergom megyében.

A Ciara névre keresztelt szupervihar folytatta a tombolást, de enyhülni látszik. Az Országos Meteorológiai Szolgálat visszavonta az erős szél miatt térségünkre kiadott elsőfokú riasztást, de citromsárga figyelmeztetés továbbra is érvényben marad.

A vihar február 11-én kedden is megrongált tetőket, kidőlt fákat hagyott maga mögött. Varga Mihály Sebestyéntől, a megyei katasztrófavédelem helyettes szóvivőjétől megtudtuk, hogy a katasztrófavédelem munkatársai a hétfő reggel óta közel 30 viharkárral kapcsolatos riasztást kaptak.

Február 11-én kedden az esetek túlnyomó részében fákat döntött ki a nagy erejű szél, ami legtöbb esetben forgalmi akadályt, de többször anyagi kárt is okozott. Emellett tetőszerkezeteket, és hirdetőtáblákat is megrongált a szél.

Komáromban és környékén számos esetben intézkedtek a tűzoltók. Egy terasz tetejét szakította fel a szél. A tető veszélyeztette az ott lakókat, a komáromi hivatásos tűzoltók dugólétra segítségével eltávolìtották a polikarbonát lemezt. A komáromi tűzoltók egy autóra dőlt fához siettek ezen a napon. Az egység motoros láncfűrész és kézi erő segítségével szabadították ki az autót. Szintén Komáromban egy családi házra dőlt egy fa. A tűzoltók dugólétra és motoros láncfűrész segítségével megszüntették a veszélyt.

Almásfüzitőn a nagy szél egy fát gyökerestől kifordított. A komáromi tűzoltók motoros láncfűrésszel szüntette meg a veszélyt.

A megye nagy részén a szél ellenére egyébként verőfényes napsütés volt. Az Időkép webkameráján jól látszik, hogy Tatabányán a nap nagy részében tiszta volt az ég. Csak kora délután zavarta meg a napfényt egy átvonuló felhőréteg.

Esztergomban, a Bazilikánál elhelyezett webkamera tanúsága szerint hajnalban esett az eső, majd ott is szikrázó napsütés és szél uralta az időjárást.

A meteorológusok előrejelzése szerint a kedd többi részében az északnyugati szél egyre többfelé mérséklődik, de az Észak-Dunántúlon, illetve a középső országrészben (beleértve a főváros térségét is) még éjszaka is nagy területen erős marad, kezdetben helyenként viharos, 60-70 kilométer/órás lökések is kísérhetik. Szerdán napközben is főleg az ország északi felén fordulhatnak elő viharos széllökések, amelyek elsősorban a Kisalföldön, illetve a Dunántúl északkeleti negyedén a 70 kilométer/órát is átléphetik.

A záporok mellett szerda délután a délnyugati megyékben nem lehet kizárni gyenge villámtevékenységet.