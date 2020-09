Jön a hidegfront: szélviharokkal és heves esőzésekkel köszönt be az ősz

A heves zivatarok veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat holnapra elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki Komárom-Esztergom megyére.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat péntekre elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki a heves zivatarok és a várható felhőszakadások miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlások jelentenek majd, esetenként pedig szélerősödések és jégeső is előfordulhat. A reggeli órákban az északkeleti országrészben a párásság mellett foltokban köd is képződhet.

Péntek délután egy hullámzó hidegfront ér el bennünket északnyugat felől. Ennek hatására a déli, kora délutáni óráktól kezdve előbb a Nyugat-Dunántúlon, majd késő délután, este a középső országrészben, éjszaka pedig már keletebbre is többfelé számítani lehet zivatarok kialakulására.

Elsősorban a Dunántúl déli és középső részein hevesebb zivatarok is kialakulhatnak, valamint 70-90 kilométer/órás viharos széllökések is. Emiatt az ország nagy részén jelentős mennyiségű csapadékra lehet számítani, a felhőszakadások mellett péntek éjfélig a Dunántúl északi megyéiben is eső, zápor formájában 20 millimétert meghaladó csapadékmennyiség gyűlhet össze.