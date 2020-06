Elsőfokú, citromsárga riasztás van érvényben Komárom-Esztergom megyében. Tatabánya közelében jégeső, Tatán felhőszakadás is volt szombaton kora délután.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzése szerint villámlás is kísérheti vasárnap a zivatarokat, valamint jégeső és erős szél is előfordulhat Komárom-Esztergom megyében. Az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó csapadék hullhat, ezért elsőfokú figyelmeztetés és riasztás is érvényben van szűkebb hazánkban és az ország nagy részén is.

Tatán pillanatok alatt alakultak ki rövid felhőszakadások nem sokkal két óra után, illetve jelenleg (14:58) is dörög az ég, az 1-es úton pedig jégeső esett. Utóbbiról olvasónk, Kiss Michael videót is készített Tatabánya közelében.