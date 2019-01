Így érkezett meg 2019 első hava: fotók és videók a hétvégéről

Mutatjuk, hogyan fehéredett ki Komárom, mi volt a helyzet az autópályán, és kitekintünk a Dunakanyarra is.

A hét végén megérkezett 2019 első havazása, amelynek hatására az egész megye kifehéredett. Sajnos egy hidegrázós vasúti baleset is történt: sószórót sodort el egy tehervonat Almásfüzitőnél, amelyről videófelvétel is készült. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy személyi sérülés nem történt. Az M1-es szombaton bedugult Tatabánya térségében, erről az erős tranzitforgalom is tehetett.

A balesetek mellett szerencsére azért sokan élvezték a havat, például Dobogókőn is, de mutatunk fotókat Tatáról, Esztergomból és Komáromból is.

Ezért ne vezessetek rutinból, és figyeljétek a táblákat, avagy az egyszeri sofőr találkozása a megszűnő sávval Tatán (fedélzeti kamerás felvétel) Közzétette: Kemma.hu – 2019. január 5., szombat

