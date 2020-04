Heves zivatarokra és felhőszakadásra figyelmeztet a meteorológia

A meteorológia elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki Komárom-Esztergom megyére a heves zivatarok és felhőszakadások veszélye miatt.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdára az egész ország területére, így Komárom-Esztergom megyére is első fokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki a zivatarok és felhőszakadások miatt. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, de emellett esetenként szélerősödés és jégeső is előfordulhat. A kialakuló intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 millimétert is meghaladó csapadék is lehullhat.

Délutántól már a Dunától keletre is többfelé kell számítani intenzívebb záporokra és zivatarokra, melyeket viharos széllökések (70-80 kilométer/óra), lokálisan nagyobb mennyiségű (helyenként akár 25-30 milliméter is lehet) csapadék, valamint kisebb szemű (1-2 centiméter) jégeső is kísérhet.

Az Alföldön több, a Dunántúlon kevesebb napsütés várható. Egyre többfelé alakul ki zápor, zivatar, az ország keleti harmadán főként délutántól várható csapadék. Néhol jégeső, felhőszakadás is lehet. A gyakran élénk délnyugati szél ma főként délen, holnap sokfelé megerősödik. Az Észak-Dunántúlon már az északnyugati szelet kísérik erős lökések. Zivatarban viharos szélrohamok is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 14 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 18 és 25 fok között valószínű, a Nyugat-Dunántúlon lesz a leghűvösebb.

A sok, főként gomolyos felhőzet és a szórványosan kialakuló záporok, zivatarok mellett szinte minden nap számíthatunk napsütésre. Ugyanakkor pénteken egy front hatására hosszabb ideig lesz borult az ég, ekkor kiterjedt csapadékra is készülhetünk.