A szombati vihar a megyeszékhely több pontján is nagy gondokat okozott. A Győri út mentén járdákból, zöldterületekből csinált hatalmas tavat a felhőszakadás.

Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, a szombat délutáni vihar nem kegyelmezett Komárom-Esztergom megyének és bőséggel adott munkát a tűzoltóknak a vihar után sorra érkező lakossági bejelentések. Faágak szakadtak le, fák dőltek ki, pincék és garázsok áztak be, de a megyeszékhelyen a kertváros felé vezető Rákóczi Ferenc utat is le kellett zárni, amely miatt a buszközlekedés is módosult egy időre.

A Győri út környékén is jelentkeztek problémák, melyről olvasónk szemléletes és igazán ledöbbentő videót készített, amelyet meg is osztott velünk. A pár másodperces felvételen jól látható, hogy a rövid idő alatt nagy mennyiségben lezúduló eső a járdákat és a tömblakásokat övező zöld területeket és parkokat egybefüggő, hatalmas tóvá alakította.