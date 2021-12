Havat hozott a bronzvasárnap – olvasói fotókon a fehér táj

Kifehéredett a táj Komárom-Esztergom megyében is bronzvasárnapra az éjszaka megérkezett havazás miatt, olvasóink pedig megörökítették a havat.

Vasárnapra virradó éjszaka újabb havazás érkezett Komárom-Esztergom megyébe. Olvasóink a Facebook-oldalunkon is jelezték, hogy szűkebb hazánk több települése kifehéredett, így például Neszmély is, de több fényképet is kaptunk a megye különböző pontjairól. Facebook-sztorinkban azt is megkérdeztük, hogy követőink szerint lehet-e majd hóembert építeni, de vasárnap reggelig a válaszadók többsége pesszimista volt: azt mondták, hogy szerintük el fog olvadni a hó. Ha készítettek vagy láttak hóembert, esetleg megörökítették a fehér tájat, várjuk fotóikat a [email protected] mailcímre.

Az Útinform reggeli tájékoztatása szerint éjszaka folyamán havazás kezdődött, ami az ország északi felét érinti jelentősen. Ahogy arról beszámoltunk, télies útviszonyokra kell készülnie a közlekedőknek – a fő és mellékutak vonatkozásában is – az M1-es autópálya-M0-s autóút-M3-as autópálya vonalán, illetve az M7-es autópálya Balaton és Budapest közötti szakaszának környezetében is. A burkolat a preventív védekezés nyomán általában nedves, sónedves, a havazással jelenleg is érintett területeken havas, latyakos.

A Köpönyeg előrejelzése szerint vasárnap délelőtt még délen és keleten lehet eső, majd átmeneti csapadékszünet következik. Délután aztán dél felől újabb adag csapadék érkezik: nagyrészt eső, de az Északi-középhegységben újra havazhat. Eleinte a déli, majd az északias szél élénkül meg. 0, +5°C körül alakul a hőmérséklet. Hétfőn a Dunától keletre erősen felhős, vagy borult marad az ég, és további eső, északon havas eső, hó valószínű. A Dunántúlon szakadozik a felhőzet, itt inkább csak eleinte lehet zápor. Többfelé lesz élénk az északnyugati légmozgás. +3 fok körüli értékeket mérhetünk délután. Az Országos Meteorológiai Szolgálat Tatabánya térségére is jósol újabb havat vasárnap délutántól.