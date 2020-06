A Komárom-Esztergom megyei Szomoron június 17-én mutatta meg az erejét a felhőszakadás.

Szomor hivatalos Facebook-oldalára került fel egy videó arról, hogy 30 perc alatt 21 milliméternyi eső esett a településen június 17-én. A felvételen jól látható, hogy kisebb-nagyobb vízátfolyások, összefüggő vízfelületek alakultak ki, és volt kert,a miből szó szerint ömlött a víz az utcára. Mint írták, a legnagyobb gond a Gyermelyi utcában volt, és ezek után nem kérdés, hogy a csapadékvíz-elvezetési program folytatása a legfontosabb feladat a következő időszakban.

Felhőszakadás A tegnapi napon 1/2 óra alatt 21 mm eső esett le a faluban. A legnagyob gond újfent a Gyermelyi utcában volt, Ezek után nem kérdés, hogy a csapadékvíz elvezetési program folytatása a legfontosabb feladat a következő időszakban. Közzétette: Szomor község – 2020. június 17., szerda

Nagy György polgármester egy hete, szintén a település közösségi oldalán arról írt, hogy a csapadékvíz-elvezetés megoldására európai uniós támogatásra is pályáztak, a tervezés pedig folyamatban van. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy saját ingatlanja előtt például az árok tisztítása az ott lakó feladata.

Tisztelt Szomoriak !A mai délutánon rövid idő alatt jelentős – 15 – 18 mm -. eső esett le a faluban. Szeretnék… Közzétette: Szomor község – 2020. június 10., szerda

Az időjárás a meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint június 18-án se lesz kegyes hozzánk. Komárom-Esztergom megyére az elsőfokú figyelmeztetés mellett szintén elsőfokú riasztást is kiadtak a felhőszakadások és zivatarok veszélye miatt. Villámok, erős szél és jégeső is kísérheti a zivatarokat, és rövid idő alatt 25-30 milliméter eső is eshet.