Itt a másodfokú riasztás: csak bízhatunk benne, hogy megússzuk a fákat kidöntő vihart

Vasárnap estére ismét másodfokú riasztást adott ki a meteorológia Komárom-Esztergom megyére.

A meteorológiai szolgálat szerint hétfő reggelig dél, délkelet felől több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Holnap a nap első felében még többfelé lehet villámtevékenység az országban, kevésbé szervezett csapadékgócokból -, majd később fokozatosan csökken a csapadékhajlam. Felhőszakadásra is számíthatunk, méghozzá ismét akár -4 centiméternél is nagyobb jégdarabokkal és akár 70-80 kilométer/óránál erősebb széllel, és rövid idő alatt 50 milliméternél is több eső eshet. Emiatt van érvényben a másodfokú riasztás megyénkben.

Az ország keleti részéről felénk tartó zivatargóc már megmutatta az erejét: mintegy 500 helyen dolgoznak a tűzoltók, a legtöbb bejelentés Kelet-Magyarországról érkezett, a vihar Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Békés megyében tucatjával döntött ki fákat, szakított le vezetékeket, öntött el pincehelyiségeket, és rongált meg tetőszerkezeteket, de egy tiszakeszi családi házat például lakhatatlanná is tett. A miskolci vonalon a vasútközlekedést is akadályozzák a kidőlt fák.

Várjuk olvasóink fotóit, videóit, beszámolóit az esetleges viharkárokról a kemma@kemma.hu mailcímen.

Szombat éjszaka megyénk megúszta a nagyobb károkat az eddig jelzések szerint, de intenzív villámtevékenység volt megfigyelhető: