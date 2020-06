Felhőszakadás és zivatarok miatt adott ki elsőfokú riasztást a meteorológia

A meteorológia az ország egész területére elsőfokú figyelmeztetést, míg megyénkre elsőfokú riasztást is kiadott a heves zivatarok és felhőszakadás veszélye miatt.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat az egész ország területére, így Komárom-Esztergom megyére is elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki a zivatarok és felhőszakadások miatt.

Megyénkben nem csak figyelmeztetés, elsőfokú riasztás is érvényben van. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, de a heves esőzést esetenként szélerősödés és jég is kísérheti. Az intenzív záporokból rövid idő leforgása alatt 25-20 millimétert meghaladó csapadék is lehullhat.

A több-kevesebb napsütés mellett ma is erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés. Az országban sokfelé – szinte bárhol – kialakulhat zivatar, majd estétől délnyugat felől stabilizálódni kezd a légkör. A lassan áthelyeződő csapadékgócokból több helyen is kialakulhat 20-30 millimétert meghaladó, délkeleten néhol 50 millimétert is elérő csapadék. Lokálisan nagy méretű jég és 60-70 kilométer/órás szélroham is előfordul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 22 és 28 fok között várható.