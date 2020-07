Elsőfokú figyelmeztetéssel indul a július: zivatart jósolnak a meteorológusok

A meleg ellenére három napra is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben az eső miatt. A meteorológusok jégesőt is jósolnak.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat július első három napjára, szerdára, csütörtökre és péntekre is elsofokú figyelmeztetést adott ki Komárom-Esztergom megyére zivatar, illetve felhőszakadás lehetősége miatt.

Július 1-je szerdán késő délutántól előbb az Alpokalja térségében, majd később a Dunántúlon több helyen is számíthatunk zivatarokra, melyek között egy-egy hevesebb is lehet.

A előrejelzések szerint az intenzívebb zivatarok után 20-40 milliméteres vízmennyiséggel járó felhőszakadás jöhet, illetve 60-80 kilométer/órásviharos széllökések is kísérhetik az esőt, amely lokálisan a 80 kilométer/órát is meghaladhatja. Ezen túl nagyobb méretű jégeső is előfordulhat. A középhőmérséklet főként az ország déli felén elérheti a 25, 26 fokot.