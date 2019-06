Egyhavi eső zúdult Tatára 2 óra(!) alatt

A városvezetés szerint az új csapadékvízelvezető rendszerek jól vizsgáztak, de így is sok helyen okozott gondot a lezúduló, nagy mennyiségű eső.

Lajstromba vette a hétvégi monstre felhőszakadás következményeit a város önkormányzata, és egyben megköszönte mindenki munkáját, aki segített a károk felszámolásában, enyhítésében. Ahogy arról beszámoltunk, Tatán és környékén egy nap alatt országos viszonylatban is kiemelkedő mennyiségű, 72 milliméternyi eső esett. Ahogy a tata.hu írja, ez ilyenkor átlagosan egy havi víz mennyiségének felel meg – amely Tata több pontján okozott gondot.

Az önkormányzat beszámolója szerint a hirtelen lezúduló eső következtében az egyik legtöbb bejelentés megyénkben érkezett a tűzoltókhoz, akik Tatán is számos helyen szivattyúztak.

A felhőszakadás Tatán elsősorban a lejtős, meredekebb szakaszokon okozott gondot, többek között a Május 1. úton, a Komáromi út-Új út kereszteződésében, az Új úton, Újhegyen a 9-es és 8-as dűlőnél (ahol a napokban fejezték be közel 1 millió forint értékben a gréderezést), Agostyánban a Kukorica dűlőnél, a Vasút utcán a vízvédelmi támfal melletti telken, a művelődési ház oldalánál és a Túri utcán a parkolóban.

Döbbenetes villámárvíz Tatán: úszik a Május 1. út!

A városi portál beszámolója szerint problémát okozott az is, hogy a nagy mennyiségű, sebes víz összegyűjtötte a hordalékot, és így elzáródtak a vízelvezető rácsok, ebben érintett volt például a József Attila és a Szent István utca, de az Új úton is eldugultak az átereszek valamint beázott a Bartók Óvoda épülete is. Emellett pincék teltek meg vízzel, emiatt a kocsi és tatabányai tűzoltók is dolgoztak Tatán.

Hozzátették: szombat este a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. szintén azonnal elkezdte a munkát, több helyen szivattyúztak, vasárnap óta pedig a cég munkatársai folyamatosan végzik a hordalék eltakarítási, tisztítási és útrendezési munkákat, a rácsok és vízlefolyók tisztítását valamint a burkolt utak melletti padkakimosódások helyreállítását.

Mindemellett az önkormányzat szerint az elmúlt években Tatán elvégzett csapadékvíz elvezetési munkák eredménye a heves esőzések ellenére is sikeresen megmutatkozott. Az Építők Parkjánál nemrég kiépített, a Kertváros egy részének csapadékvizét is levezető csapadékcsatorna jól vizsgázott, hiszen a korábbi intenzív esőzésekkor jelentkező elöntések a városrészben jelentősen csökkentek, ahogyan a Kismosó-patak megújult mederszakasza is segített a vízelvezetésben.

Korábban a patakra volt kötve a Kocsi utcai vízelvezető betoncsatorna, helyette épült idén egy új vezeték, melyet átkötötték a Kismosó-patak új, nyílt medrére, majd a Kocsi utcától a Nagykert utca végében lévő telkek irányába létrejött a csapadékcsatorna teljes rekonstrukciója. Az önkormányzat hozzátette: köszönik az érintett ingatlantulajdonosoknak is a türelemért, és ha a továbbiakban valakinek a városvezetés segíteni tud, keressék az önkormányzatot bizalommal.