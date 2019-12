Egy órácska „fehér karácsony” jutott Komárom-Esztergomnak

Az Időkép kamerája rögzítette, hogy az oly régóta vágyott „fehér karácsony”, ha rövid időre is, de idén a Dobogókőn valóra válhatott.

Ezt ne hagyja ki! Pogácsától a sós rúdig! A legfinomabb sós vendégvárók az ünnepekre

Régi képként él sokakban a fehér karácsony látványa, amely nem csak a feldíszített fa alatt és megterített családi asztalra varázsol igazi karácsonyi hangulatot, hanem a kinti tájra is. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján sajnos erről idén is hamar le kellett mondanunk. A szeretet ünnepére ugyanis közel 10 fokos, enyhe időt jósoltak. December 24-e Komárom-Esztergom megye szerte az előrejelzés szerinti, enyhe időjárást hozta, amely nem párosult a sokak által várt fehér csapadékkal.

Az esti órákban azonban megyénk több területén a száraz idő csapadékosra váltott. Felcsillant a remény, hogy talán, ha az alacsonyabb területeken nem is, de a magasabb pontokon akár az eső havazásba is átválthat. Az Időkép információi szerint a hajnali órákban meg is történt az áttörés. Karácsony első napján a középső országrészben kialakult csapadék havazásba váltott a Kékestetőn és a Cserhát legmagasabb pontján, Karancson is.

A fentebb említett hegycsúcsokhoz hasonlóan megyénk magasabb pontján, a Dobogókőn is havazásba váltott át a felettünk áthaladó csapadékzóna. Az Időkép webkamerája örökítette meg a pillanatot. A hajnali órákban, ha csak egy órácskára is, de fehér lepel borította be a Dobogókőt és varázsolt megyénk számára „fehér karácsonyt”. A hajnali havazás azonban pirkadatra ismét eső formájára váltott át és amilyen gyorsasággal érkezett, azzal a lendülettel tova is tűnt a fehér csoda.