A hétfő délután Komárom-Esztergomra elképesztő sötétséggel, széllel, jéggel és felhőszakadással lecsapó viharról olvasóink számos képet készítettek.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat már a reggeli órákban kiadta a figyelmeztetést és az elsőfokú riasztást Komárom-Esztergom megyére, majd délután a riasztás már másodfokú, narancssárga riasztássá erősödött. Nem sokkal ezt követően olyan sötétség borította be az eget a térségben, mintha valaki lekapcsolta volna a villanyt.

A zivatarlánc nagy erővel csapott le Komárom-Esztergom megye minden településére szinte kivétel nélkül. Ácson szupercella is kialakult. A hirtelen lezúduló hatalmas mennyiségű csapadékot heves, 60-70 kilométer/órás széllökések és jég is kísérte, melyből Komárom bőségesen kapott. Tatát sem hagyta ki a vihar, melyről portálunk videót is készített, melyen jól érzékelhető a sötétség, amely beborította az eget. Délután 5 óra magasságában Tatán az autósoknak lámpát is kapcsolniuk kellett, hogy biztonságosan tudjanak közlekedni.

2020. augusztus 17., hétfő

Olvasóink a Facebook-oldalunkon megosztott videónk alatt sorozatban küldték a helyszíneket és az aktuális helyzetet a morbid időjárásról. A kommentekből hamar kiderült, hogy bizony a démoni sötétséggel érkező vihar most nem kivételezett és a megye minden településére lecsapott. Erről olvasóink számos képet is küldtek nekünk, amelyek jól érzékeltetik, hogy hétfő délután nem mindennapi időjárás kerítette hatalmába a térséget.

Olvasónk, Janega Edina videót is küldött arról, hogy a hétfői vihar, miként csapott le Tatára. A felvételen jól látható, hogy esti sötétség borul az égre, az eső pedig olyan intenzitással szakad, hogy alig lehet kilátni az ablakon.

A katasztrófavédelem a vihar enyhülését követően arról adott tájékoztatást, hogy a megye hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói letört faágakhoz, kidőlt fákhoz és vízzel elöntött pincék szivattyúzásához vonultak.