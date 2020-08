Csúnyán elintézte a vihar az Öreg-tavat - fotók és videó a pusztításról

A hétvégi vihar Tatán is megmutatta az erejét, a tóparton is nagy pusztítást végezve.

Olvasónk küldött be nekünk néhány fotót, valamint videót vasárnap délutáni sétájáról. Mint írta, a lovardától sétált el hátrafelé a tófarokig, és ott látta, milyen ereje volt a hétvégi viharnak a tó partján: fák dőltek ki, ágak törtek sokfelé.

Szombaton egyébként a Tatai Városgazda is beszámolt arról, hogy a délutáni vihar okozta károk miatt lezárták az Öreg-tó partját a lovardától a tófarokig, a munkatársaik pedig nekiláttak rendbetenni a területet.

A vihar a megye több pontján pusztított a hétvégén, Tatabányán a kertváros felé vezető aluljáróban is állt a víz, de Szőlősön is Dorogon is a tűzoltókra volt szükség.