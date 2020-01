Citromsárga figyelmeztetés van érvényben köd és ónos eső miatt

Az Országos Meteorolóügiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben továbbra is a köd és az ónos eső lesz az úr az időjárásban.

Az meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint egy dél felől felvonuló csapadékrendszer várható. A Dél-Dunántúlon és az Alföldön eső, elsősorban a csapadékhullás kezdetén ónos eső valószínű. Kiemelten a Dél-Alföldön a hajnali/reggeli órákban akár pár milliméter is hullhat ónos eső formában. A hőmérséklet napközben a legtöbb helyen fagypont fölé emelkedik és délutánra a gyengülő csapadékzóna is fokozatosan kelet felé szorul vissza. A figyelmeztetést Komárom-Esztergom megyére is kiadta a meteorológiai szolgálat.

Emellett továbbra is több helyen korlátozott látási viszonyokra lehet számítani. Eleinte főként a Dunántúlon helyenként sűrű, zúzmarás köd is előfordul, ónos szitálással, illetve hétfő estétől ismét nagyobb területen valószínű ködképződés. A szolgálat sűrű, tartós köd miatt adott ki figyelmeztetést térségünkre.

Az Útinform január 27-e hajnali tájékoztatása szerint a Dunától nyugatra, valamint Pest, Nógrád, Heves, és Jász-Nagykun-Szolnok megyében még ködös, párás az idő. Martonvásár, Dunakeszi, Solt, Szeged, és Ófehértó térségében esik, vagy szemerkél az eső. Tapolca, Gödöllő és Pécs térségéből ködszitálást, páralecsapódást jeleztek.

A gyorsforgalmi utak burkolata túlnyomórészt sónedves, a csapadékkal érintett területeken vizes. A fő- és a mellékutak felülete a folttérkép szerint a preventív síkosságmentesítés hatására szintén sónedves, a délkeleti határnál elvétve száraz. A ködszitálás nyomán előfordulhatnak síkos alsóbbrendű útszakaszok is.

Korlátozottak a látási viszonyok a nyugati határ mentén, a Közép-Dunántúlon, a Somogyi-dombságban, Pest megyében és az Északi-középhegység nyugati felén, ezeken a területeken a belátható út hossza jellemzően 100 és 300 méter közötti. Ezen belül is a legrosszabb a helyzet Pápa térségében, ahol 100 méter alá is csökkenhet a látótávolság. Párás a levegő a Dunántúli-dombságban, a Nyírségben, és az Alföldön elszórtan. Szélcsend van, elszórtan gyenge a légmozgás.

Nem lehet elégszer kiemelni, hogy a csúszós, ködös utakon fokozott óvatossággal kell közlekedni, betartva a rendőrség életmentő tanácsait. Többek között a ködlámpa használatára és a megfelelő követési távolságra figyeljenek az autósok.