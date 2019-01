Balesetek, figyelmeztetés és további havazás: így indult a szombat

A havas időben több baleset is történt, és egyelőre úgy fest, szombaton további hóra is számíthatunk. Érdemes a szokottnál óvatosabban közlekedni.

Az Útinform tájékoztatása szerint szombat hajnalban az M1-es autópálya országhatár felé vezető oldalán a nagyszámú, tranzitforgalomban nyugat felé autózók miatt telítettek a sávok. Helyenként lelassul az előrejutás. Az autópályákon mindkét irányban a nyílt pályán hóeltakarító és sózást végző gépek mögött lassú haladásra kell készülni.

Szombaton kora reggel a sztráda tatabányai szakaszán, az újvárosi csomópont és Turul között baleset is történt a főváros felé vezető oldalon. Korábban, hajnali ötkor Tarján és Gyermely között történt baleset. Ez is bizonyítja, érdemes a szokásosnál is óvatosabban vezetni.

A gyorsforgalmi utak nagy része sónedves, azonban az M1-es autópálya komáromi szakaszán hókásás. A frissen lehullott hó mennyisége a legtöbb helyen 1-4 cm, de a Bakonyban elérheti a 5-10 cm-t is. A meteorológiai szolgálat citromsárga, elsőfokú figyelmeztetést is kiadott Komárom-Esztergom megyére, mert 12 óra alatt 5 cm-t meghaladó friss hó hullhat.

A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint szombaton túlnyomóan borult idő lesz, legfeljebb délután vékonyodhat el északon a felhőzet. Sokfelé valószínű havazás, de nyugaton, majd délután már a Dunántúl nagy részén és a középső országrészben eső, havas eső is lehet. Eleinte a délnyugati, majd délutántól az északnyugatira forduló szél megerősödik, a Kisalföldön az északnyugati szél néhol viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali és a késő esti hőmérséklet is jobbára -3 és +3 fok között alakul.

Vasárnap elszórtan valószínű gyenge havazás, hózápor, eleinte nyugaton, délnyugaton havas eső is lehet. Az északi szél megerősödik, főként a Dunántúlon viharossá fokozódik, ezért helyenként hófúvásra is számítani lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet +2 és -3 fok között alakul. További időjárási előrejelzéseket IDE kattintva érhet el.

