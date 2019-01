A legtöbb faluban helybeli vállalkozók bevonásával tisztítják az utakat és a közterületeket a Bakonyalján.

Szombaton szinte egész nap havazott megyénkben. Volt, ahol a tíz centimétert is meghaladta a lehulló hó mennyisége. A gyerekek örültek leginkább az égi áldásnak, megteltek a parkok, játszóterek, no meg a domboldalak. Előkerültek a szánkók is. A felnőtteknek inkább munkát, mint szórakozást jelentett.

Csatka, a dombokkal körbeölelt község az autókkal közlekedők számára gyakorlatilag zsákfalu, gyalogosan viszont nem érdemes ezekben a téli napokban innen továbbmenni semerre. Tűz András polgármestertől megtudtuk, hogy szombaton több mint tíz centiméter vastag hótakaró borította be őket, amit könnyedén eltakarítottak a három éve vásárolt önkormányzati traktorral és tolólapjával.

Szerencsére a közútkezelő hókotrója több alkalommal is időben érkezett, így nem volt gond a ki-, illetve bejutással. Ettől függetlenül szükség volt a katasztrófavédelem segítségére, mert egy nyolcvan év körüli, idős férfit kórházba kellett szállítani. Egyedül lakik, s mivel telefonon nem érte el a Súron élő gyermeke, az egyenruhásokat riasztották. Ők időben a helyszínre értek, s megállapították, hogy valóban baj történt, s azonnal intézkedtek.

Súron nyolc éve már Markovics István tisztítja a község utcáit hóesés után. Ezt tette az elmúlt szombaton is. Reggel, 7.45-kor kezdett, s délután kettő előtt fejezte be. A már évek óta bezárt sípályához vezető szőlőhegyi utat is járhatóvá tette az autósok számára, bár MTZ típusú traktorával többször is megcsúszott a lejtőkön.

Aka, megyénk egyik legkisebb létszámú települése Ácsteszér és Bakonysárkány között fekszik. Az új esztendő legelső komolyabb havazása még szebbé tette, mint amilyen általában. A szomszéd településekkel összekötő útjait a közútkezelő munkatársai tették járhatóvá, az önkormányzati utcákat pedig Klenota Rajmund helybéli vállalkozó.

Bakonybánkon és Rédén, az egymás mellett található két községben sem okozott gondot a hétvégi hóesés. Bánki Donát szülőfalujában nem csak a hóra készültek fel, de a várható jegesedésre is. Rédén szintén, ahol kiválóan vizsgázott a néhány hete vásárolt új traktor egyik legfontosabb kiegészítőjével, a hótolóval együtt.

