Az aratóhold teszi különlegessé a péntek 13-at

A péntek 13-hoz és a teliholdhoz is sok különleges babona kötődik, de a mostani még különlegesebb lesz. Ahogy a Magyar Hírlap is írja, az, hogy az aratóhold péntek 13-ra essen, nagyjából húszévente következik be, legutóbb 2000-ben történt, legközelebb pedig 2049-ben számolhatunk vele. Péntekenként egyébként a tatai csillagda is nyitva van, így akár érdemes oda is ellátogatni, ha valaki még többet szeretne megtudni a Holdról.

PASS IT ON: Full Moon Friday night! During the month of September, this Moon is known as the Harvest Moon. Photo courtesy of Doug DeDecker. #Moon #Space pic.twitter.com/HB6Xjm0tWo

— Mark Tarello (@mark_tarello) 2019. szeptember 10.