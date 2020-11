Átveszi a sűrű köd az uralmat: rossz látási viszonyokat hoz a következő hét

Az Országos Meteorológiai Szolgálat a sűrű ködképződés veszélye miatt hétfőre elsőfokú figyelmeztetést adott ki Komárom-Esztergom megyére is.

Már javában az őszt tapossuk, ami pedig az időjárást illeti egyre inkább téliesre fordul az idő. Helyenként már hajnali fagyokat is tapasztalhattunk az elmúlt napokban. Most a köd veszi át az uralmat az előttünk álló hét kezdetén. Az Országos Meteorológiai Szolgálat az egész országra, így Komárom-Esztergom megyére is elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki hétfőre a tartós, sűrű köd veszélye miatt. A köd tartóssága egyes területeken akár a 6 órás időtartamot is meghaladhatja. A látótávolság pedig pár száz méterre csökken, amely a közlekedésben résztvevőktől is nagyobb odafigyelést és óvatosságot követel meg.

Vasárnap este párásodni kezd a levegő, a kezdetben derült déli és keleti tájakon is köd képződik, emellett a rétegfelhőzet hajnalra az ország legnagyobb részét beborítja. Kis eséllyel helyenként szitálás is előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, de sok helyen szélcsend lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 6 és 10 fok között alakul, a napos részeken 11, 13 fokot is mérhetnek.

Az előrejelzések szerint a köd nem is nagyon fog engedni a fogságából. A következő hét közepéig biztosan számíthatunk arra, hogy a reggeli órákban a látásviszonyok nem lesznek a legkedvezőbbek, ugyanis egészen szerdáig az egész országban érvényben van az elsőfokú figyelmeztetés a sűrű köd veszélye miatt.