Látványos felvételek készültek a Dorog és Esztergom felett áthúzó zivatarláncokról június 7-én.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, elsőfokú riasztást adott ki a zivatarok miatt Komárom-Esztergom megyére is az Országos Meteorológiai Szolgálat, hozzátéve, hogy jégeső is kísérheti a felhőszakadásokat. A Duna-mentén is egymást érték a zivatarláncok, amelyeket az Időkép webkamerái is megörökítettek.

A meteorológiai oldal adatai szerint néhol 20 milliméternél is több csapadékot hoztak a zivatarok. Bajnán 23 milliméter esett, a közeli Tokodon pedig majd’ 22. A nagyjuk most, az elmúlt néhány órában.

Tatán is volt jégeső, nem csak az 1-es úton Tatabányánál, amelyről videót is mutattunk.