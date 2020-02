Jelen állás szerint csütörtökön nyithat ki leghamarabb a tatabányai sportuszoda, a viharos szél miatt ugyanis le kellett zárni.

A Lillafüredi Ásványvíz-ZF-Eger OB I-es női csapata szerdán délután játszott volna bajnokit a Tatabányával, de az időjárás felülírta a terveket. A sportuszodát a viharos szél miatt már kedden elzárták, és mivel szerdán is riasztás volt érvényben a szél miatt, a Buborékot 13 órától ismét lezárták. Ez az OB I-es meccs mellett az utánpótlás edzéseket is érinti.

A Gyémánt Fürdő tájékoztatása szerint csütörtök reggeltől ismét a megszokott nyitva tartással várják az úszókat, sportolókat. A Heol információi szerint a két csapat klubvezetése már egyeztetett arról, hogy az elmaradt bajnokit áprilisban pótolják, ám a pontos időpontról még nem határoztak.

Az óvatosság nem volt alaptalan: 2017 decemberében, szintén másodfokú riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat a 90 kilométer/órás sebességet is elérő viharos szél miatt, és egy nap leforgása alatt 28 esethez riasztották a megyei tűzoltókat: a legkomolyabb anyagi kár a tatabányai kültéri sportuszoda, a Buborék beszakadása volt.

Az elmúlt 24 órában 70 kilométer/órás széllökéseket is mértek Tatabányán, és jelenleg is első, illetve másodfokú riasztás van érvényben a széllökések miatt megyénkben, mert a 90 kilométer/órát is elérhetik a legerősebb széllökések.