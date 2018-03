Pénteken megint ránk kacsint a tavasz

A legmagasabb hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul, csapadékra alig kell számítani.

A hét kivételesen utolsó előtti munkanapján legfeljebb az északkeleti határ közelében fordulhat elő kisebb zápor, az ország délnyugati felén több órás (szűrt) napsütésre számíthatunk, keletebbre viszont a köd feloszlása után is csak rövidebb napos időszakok lehetnek.

Legtovább északkeleten maradhatnak rosszak a látási viszonyok. A szél sokfelé élénk, a Nyírségben erős lehet.

A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 4 és plusz 4 fok között alakul, a leghidegebb az Alföld középső tájain várható. A legmagasabb hőmérséklet plusz 7 és 15 fok között valószínű, délnyugaton lehet a legenyhébb az idő pénteken.

A hétvége is hasonlóképp alakul, igazi tavaszias idő lesz, bár a nap viszonylag ritkán tűnik majd fel, és záporok is előfordulhatnak, szombaton 12-16, vasárnap a Dunántúlon akár 15-20 fok is lehet.