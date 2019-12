Kedden is többórás napsütés várható

A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 10 fok között alakul.

Napos időre van kilátás, de az északi megyékben változó vastagságú fátyolfelhőzet szűrheti a napsütést, illetve délután már alacsonyabban is megjelenhetnek felhők. Éjszaka és kedden átmenetileg erősebben felhős tájak is lehetnek, de kedden is kisüthet több órára a nap.

Csapadék alapvetően nem lesz, de kedden az északkeleti határ közelében egy-egy hózápor, havas eső zápor nem kizárt.

Hétfőn gyenge délnyugati, kedden pedig az Észak-Dunántúlon megerősödő északnyugati szél várható.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és -6 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken -7, -10 fok is előfordulhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 2 és 10 fok között alakul, nyugaton lesz enyhébb, keleten hidegebb az idő.