Karácsony napja is szeles lesz

Bár helyenként előbújik a nap, kedden délutántól újra megnövekszik a felhőzet az ország fölött.

Noha az Alföldön délelőtt még hosszabb időre is kisüthet a nap, később ott is beborul az ég, és felhős időjárásra számíthatunk. Késő délelőttől előbb a Dunántúlon, majd máshol is előfordulhat kisebb havazás, havas eső, de megmaradó hó inkább csak a dunántúli hegyekben lehet.

Az északnyugati szél az Észak-Dunántúlon és a főváros környékén ismét megerősödik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 0, +6 fok között várható. Késő este -4, +3 fok közötti értékek valószínűek.

