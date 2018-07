A kedd is a kánikuláé

Szakad a víz rólunk – igaz, helyenként az ég is leszakadhat.

Továbbra is rekkenő hőséggel számolhatunk: kedden a napi középhőmérséklet a 27 °C-ot is átlépheti, a csúcs 29 és 34 fok között alakul. Igaz, benne van a pakliban némi enyhülés is, hiszen a déli óráktól az esti, késő esti órákig zivatar, zápor is előfordulhat, elsősorban a Dunától keletre. Egy-egy intenzívebb zivatar környezetében lokálisan jelentősebb mennyiségű csapadék (> 25 mm), kisebb méretű jég is eshet.

Az északi, északkeleti szél nagy területen megélénkül, az Alpokalján és a Zemplénben megerősödik, de zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek.

Késő estére 20, 26 fokra hűl le a levegő.