Karácsonyi csoda: donort találtak a leukémiás Márknak

Nincs ennél szebb karácsonyi ajándék: a 10 éves tatabányai, leukémiás kisfiúnak donort találtak.

A 10 éves leukémiás Márkért az egész ország és Tatabánya is megmozdult, amikor kiderült, hogy leukémiás. Most úgy fest, az ”égiek is melléjük álltak, ugyanis donort találtak a kisfiúnak.

Az édesanya a Facebookon számolt be az örömteli hírről.

– Megtalálták Márk számára a 100 százalékos egyezőséggel az őssejtdonort. Január 15.-én lesz a tervezett beültetés és a box időszak.Ezúton is szeretnénk mindazoknak megköszönni segítségét és támogatását, akik nyomon követték és követik a gyógyuláshoz vezető utunkat – írta.

„Terveink szerint nyáron már újra barátaival teljes életet élve a játszótéren játszhat újra”

Ha segíteni szeretne a családnak, enyhítendő a költségeiket, az alábbi számlaszámra utalhat: Horváth Márk, K&H Bank, számlaszám: 10400913-86767076-66761007.