Vármegyeháza Pest Megye Önkormányzata és a gödöllői önkormányzat 2003-ban kötött együttműködési megállapodást. A Pest Megyei Hallgatók Klubjának szervezésében október 14-én a gödöllői Szent István Egyetem hallgatói ellátogatnak a Megyeházára. Miután megismerkedtek az épülettel, az önkormányzat működéséről, a közgyűlés munkájáról is tájékoztatást kapnak. (vs)

Bag Nem lesz körforgalom A 3-as országút bagi csomópontjában nem épül körforgalom, mert ehhez korrigálni kellene a nyomvonalat, emiatt az átépítés költsége akár a 200 millió forintot is elérheti. A gyakran ismétlődő balesetek megelőzése érdekében 60 kilométeres sebességkorlátozást vezetnek be. (vs)

Érd Ítéletre várva Novemberre tűzte ki a Pest Megyei Bíróság az első tárgyalást abban a perben, amelyet az érdi távhőszolgáltató kezdeményezett az önkormányzat ellen. Sok tízmillió forintot követel a szolgáltató a várostól a 2001-ben húszéves időtartamra megkötött koncessziós szerződésre hivatkozva. (vs)

Fót Nincs még zárszámadás A város képviselő-testülete még mindig nem fogadta el a 2003. évi költségvetést. A beszámolót követő szavazáskor a hiányzók miatt nem volt elérhető a szükséges minősített többség. Az ügy kapcsán elképzelhető, hogy a Közigazgatási Hivatal, beavatkozására is sor kerülhet. (vs)

Gödöllő Kitüntetett iparosok Samu István asztalos és Szabadi László autószerelő kapta az idén a Gödöllő Vállalkozója díjat. Samu István EU-szabványoknak megfelelő nyílászárókat gyárt, Szabadi László pedig a helyi kisiparosok közül egyedül rendelkezik gépkocsi műszaki vizsgáztatási engedéllyel. (vs)

Kismaros Nyert az önkormányzat A NKÖM pályázatán négyszáznegyvenkétezer forintot nyert a közművelődés fejlesztésére. Ebből a pénzből mikrofonokat és hangosító-berendezést fognak vásárolni. Ötvenegyezer forint támogatásban részesül az önkormányzati könyvtár. (vs)

Telki Tisztázódott a tulajdon A Pajtával és a Jung-házzal kapcsolatos fejlesztési tervek megvalósítása előtt megnyílt a lehetőség. A korábban állami tulajdonban lévő Pajtát megkapta az önkormányzat, így már elképzelhető a SAPARD-pályázat eredményessége. (vs)

Vác Igazgatóváltás Október tizenötödikével távozik posztjáról dr. Elek Attila, a kór- ház főigazgató főorvosa. A Jávorszky Ödön Kórház eddigi vezetője a Pest Megyei Önkormányzat felkérésére más beosztásban dolgozik tovább. A megüresedő poszt betöltésére a képviselő-testület pályázatot ír ki. (vs)

Zsámbék ELŐJELEK Hivatalos kikérővel távozik a zsámbéki helyhatóság éléről Ferenczi Tibor jegyző. Az önkormányzat és a falu egyes hírek szerint az összeomlás szélén áll, miközben zajlik a fegyelmi vizsgálat Horváth Gellértné polgármester ellen. (ia)