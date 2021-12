Csupán a Monori Bikák tudtak lépést tartani a pestiekkel, ám a dunakeszi Radnóti gimnázium sportudvarán rendezett utolsó fordulóban kikaptak a rangadón. Így végleg elúsztak győzelmi reményeik.

A nyolcadik alkalommal életre hívott amatőrbajnokságon Budapestről és Pest megyéből hét kategóriában összesen kétszáz csapat vetélkedett, s mindig rendeztek tripladobó-bajnokságot is.

– A legtöbb együttes végigjárta a hadak útját, s a 12 verseny zömén részt vett, így lehetett ugyanis esélye, hogy az összesítésben is az élen végezzen. Voltak ugyanakkor olyan gárdák is, melyek csak egy-egy tornán, legtöbbször a városukban rendezett gálán léptek pályára – mondta lapunknak Buday Zsolt, a Pest Megyei Kosárlabda-szövetség alelnöke, a sorozat főszervezője. – Minden helyszínen igazi kosárünnep volt az egész napos torna. Vác, Gödöllő, Monor, Budaörs, Szentendre, Cegléd, Nagykőrös, Veresegyháza, a területen kívüli Székesfehérvár és Esztergom, a fővárosi vásárcsarnok melletti tér, zárásként pedig Dunakeszi igazi fesztiváli hangulatot élhetett át a kosaras dzsembori alatt. A legtöbben a budaörsi viadalon léptek pályára, ott 97 csapat indult.

A megyét körbejáró palánkderbi baráti társaságokat kovácsolt össze, számos csapat immár visszatérő vendég, s olyan együttes is akad, mely a nyári alkalmi szereplést rendszeres játékra váltotta, s a megyei bajnokságban vagy az NB II-ben szerepel.

– A sportág népszerűsítése volt a célunk, amikor annak idején megszerveztük e sorozatot. Az már nyolc évvel ezelőtt is látszott, hogy a kosárlabdázás tömegeket vonz, jóval több embert érdekel, mint amennyien akkoriban rendszeresen játszottak. E háromfős csapatokkal zajló sorozat jó lehetőség az amatőrök számára, hogy szervezetten is játsszanak, hogy komolyan vegyék sportos kedvtelésüket. Vérre menő éles csaták zajlottak, s nemcsak a pályán levők, hanem a buzdításukra érkezett barátok, rokonok és ismerősök is jól szórakoztak.