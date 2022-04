20:35 Rendben lezajlott a szavazás

Dr. Veres Zoltán megyei jegyző, a Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Iroda vezetője a Kemma.hu-nak elmondta, hogy nem volt olyan választást befolyásoló esemény szűkebb hazánkban, amely miatt intézkedni kellett volna. Kiemelte, hogy a rendőrség kifejezetten a most működtetett csapatszolgálati törzs részéről is kiemelt figyelmet kaptak a nap folyamán. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a rendőrség a szavazóhelyiségek környezetében nem csak a választás napján, de az azt megelőző, és az azt követő napokon is biztosítja a rendszeres rendőri jelenlétet. Kiemelt szempont, hogy a közterületi szolgálat a rendőrség hatáskörébe tartozó jogsértésekre azonnal reagáljon, a szolgálatszervezés ennek a szempontnak a figyelembe vételével történt. A szavazóhelyiségben a rend fenntartása elsődlegesen a szavazatszámláló bizottság elnökének a feladata, amennyiben az indokolt, akkor a rendőr abban közreműködik.

Az első tapasztalatok szerint Komárom-Esztergom megye nem volt túl koránkelő, igazán 11 órától lendültek meg a részvételi arányok. Vértessomló a fél hetes adatok szerint egyébként kimagasló, 76,38 százalékos részvételi adatot produkált. A négy évvel ezelőtti részvételi eredményekhez képest egyébként egy százalékkal volt kevesebb az arány fél hétkor megyénkben.

20:08 Megkezdték a levélszavazatok felbontását

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) vasárnap este 7 órakor megkezdte az országgyűlési választásra és a népszavazásra hozzájuk érkezett csaknem 140 ezer levélszavazat felbontását és a szavazólapok szkennelését. Szkennelésre – a kézi számolást megelőzően – azért van szükség, hogy a levélszavazatok előzetes eredményét gyorsan közölni tudják. Az NVI összesen 456 ezer levélben szavazót vett fel a névjegyzékbe.

Az NVI hétfőtől a beérkező levélcsomagok külső borítékját bontotta fel és ellenőrizte a szavazási iratok érvényességét, de a szavazatot tartalmazó, lezárt borítékok felbontásával meg kellett várniuk a vasárnap este 7 órát. Az NVI munkatársai először felbontják a levélszavazatok kis borítékjait, majd szétválogatják az országgyűlési választás és a népszavazás szavazólapjait. Ezt követően kezdik meg a szavazatok szkennelését, majd kétszer kézzel is átszámolják a voksokat.

Vasárnap reggelig 225 ezer levélszavazatot adtak le az arra jogosultak, az NVI vasárnap reggelig 140 ezer érvényes szavazási iratot regisztrált.

19:51 Gulyás Gergely: egy ilyen magas választási részvétel a demokrácia győzelme

A Miniszterelnökség vezetője mindenkinek köszönetet mondott, aki élt az állampolgári jogával. Hozzátette: közel 100 ezer aktivista vett részt a kormánypártok mellett - erről bővebben itt olvashat.

19:40 Nyolcvanhat külképviseleten befejeződött a szavazás

A Nemzeti Választási Iroda szerint 86 országban fejeződött be a voksolás, ezekben 15 548 választópolgár regisztrált a szavazásra. Az országgyűlési képviselők választásán 8303 választópolgár adta le a szavazatát (53,4 százalék), a népszavazáson pedig 8196-an szavaztak (52,7 százalék) ezeken a külképviseleteken.

19:36 Közvélemény-kutató: a Fidesz-KDNP nyerhette a választást

Várhatóan a Fidesz–KDNP nyeri a 2022-es országgyűlési választást, a kormánypártok 121 mandátumot kapnak a Medián felmérése szerint – mondta Hann Endre, a közvéleménykutató ügyvezető igazgatója vasárnap az urnazárást követően, az RTL Klub műsorában.

19:18 Megérkeztek a 18:30-as Komárom-Esztergom megyei adatok

A legfrissebb adatok alapján országosan a szavazásra jogosultak 67,80 százaléka szavazott 18:30-ig. Az arány négy éve, 2018-ban 68,13 százalék volt. Komárom-Esztergom megyében a választásra jogosultak 67,18 százaléka szavazott ma, 20018-ban az arány 68,12 százalék volt. Budapesten a legfrissebb arány 72,35 százalék. További választási adatok, infografikák ITT.

19:15 Nem vizsgálhatja a szeméttelepen talált levélszavazatok ügyét a Nemzeti Választási Bizottság

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) NVB 9:4 arányban elutasította Hadházy Ákosnak a levélszavazatok ügyében tett kifogását. Határozatában a testület arra hivatkozott, hogy a választási eljárási törvény Magyarország területére terjed ki, így az NVB hatáskör hiányában nem vizsgálhatja ismeretlenek Románia területén kifejtett tevékenységét. Az eset nyilvánosságra kerülése után az NVI feljelentést tett az ügyben.

Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke az NVB ülésén egy jogorvoslat elbírálása során elmondta: eddig az NVI-hez 225 ezer levélszavazat érkezett vissza, az ellenőrzés során 43 olyan borítékot találtak, amelynél a válaszborítékot a Magyar Posta biztonsági okokból, a saját szabályzatának megfelelően átlátszó borítékba csomagolta át. Hozzátette: a posta átcsomagolásait egyelőre nem bontották fel. Megvárják az összes levélszavazat beérkezését, és az összes ilyen átcsomagolt válaszborítékot külön gyűjtik és a jelölőszervezetek delegáltjaival együtt vizsgálják meg és döntik el, a sérülés mértéke hogyan befolyásolja a válaszboríték érvényességét.

19:05 Hivatalosan befejeződött a szavazás

Vasárnap este 7 órakor hivatalosan befejeződött a szavazás az ország 3154 településén és a 23 budapesti kerületben kialakított 10 243 szavazókörben az országgyűlési választáson és a népszavazáson. Azok a szavazni akarók, akik már a sorban állnak, még leadhatják a voksukat. A szavazókörök bezárása után a szavazatszámláló bizottságok hozzákezdhetnek a voksok szétválogatásához és összeszámlálásához.

A szavazatszámláló bizottságok először leragasztják az urnák nyílását, majd több adminisztratív feladatot is el kell végezniük, mielőtt az urnákat felbonthatnák: összecsomagolják az elrontott és fel nem használt szavazólapokat, és jegyzőkönyvben rögzítik a szavazáson megjelentek számát. Csak ezek után bonthatják fel az urnákat, de addig nem kezdik el a szavazókörökből érkező eredményadatok közlését, amíg valamennyi szavazókör be nem zár, az utolsó választópolgár is le nem adta a voksát.

19:05 Tatabánya a sereghajtók között

A megyei jogú városok mezőnyében Komárom-Esztergom megye székhelye az abszolút sereghajtók között szerepel, ami a 17 órai részvételi arányt illeti. Tatabánya 60,57 százaléka hátulról a harmadik helyre volt csak elég. A megyeszékhelyek toplistáját Hódmezővásárhely vezeti 69,69 százalékkal.

18:57 Istentisztelet utánra időzítettek

Noha a délelőtt órákban még azt lehetett olvasni, hogy a részvételi arány elmaradt a négy évvel ezelőttitől, Komáromban, a 8-as számú szavazókörben az Arany 17 Rendezvényközpontnál kisebb sor alakult ki. A torlódás minden bizonnyal betudható volt annak, hogy többen az istentiszteletek és a szentmisék befejeztével vették az irányt a szavazókörök felé. Az Arany 17-ben bő 10 percet kellett várni arra, hogy a választó bejuthasson a két szavazófülke egyikébe, illetve helyet foglalhasson az egyik sarokban elhelyezett asztalnál.

Komáromban, a választókkal beszélgetve azt is megtudhattuk, volt olyan szavazókör is, ahol borítékot sem kaptak a szavazók. Valaki tudni vélte azt is, hogy volt, ahol a számítógépek mondták fel a szolgálatot egy rövid időre. Emellett azt is hallhattuk tőlük, hogy még vasárnap is csörögtek a választásra buzdító telefonhívások.

18:42 Örök emlék lesz ez a nap

Tatabányán az 59. szavazókörben, egy kertvárosi óvodában szavazott életében első alkalommal a tatabányai Szalontai Rózsa, aki voksáért a bizottság egyik tagjától megkapta emlékbe az első szavazóknak járó kitűzőt is.

18:25 A népszavazás adatai pedig

A gyermekvédelmi népszavazáson vasárnap 17 óráig a szavazásra jogosultak 62,23 százaléka (4 787 527 szavazó) adta le szavazatát a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. A fővárosban pedig a szavazók 66,25 százaléka, 849 095 választópolgár adta le szavazatát eddig.

18:20 Csernoviczki Éva Tarjánban adta le szavazatát

Csernoviczki Éva olimpikon cselgáncsozót Tarjánban, az általános iskolában kialakított szavazókörben adta le voksát. További részletek cikkünkben.