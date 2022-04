Füzi Gábor (MEMO)A Megoldás Mozgalom magát TikTok-menedzserként és brandépítőként aposztrofáló komáromi jelöltje épp ma ünnepli a születésnapját. A negyvenharmadikat. A városban is született, azt írja magáról, hogy többévtizedes sportszakmai és vállalkozói múlttal a háta mögött soha nem a kifogásokat, hanem a megoldásokat kereste. A kreatív gondolkodásban, a digitalizációban látja az ország jövőjét, fejlesztené a közterületeket, utakat újítana fel, valamint növelné a közbiztonságot. A sport sem áll távol tőle. A Floorball Szakszövetség elnökének 2013-ban választották meg, de focizott is: a Felsőgallában, Dunaalmáson és Komáromban is megfordult. A határvárosban sport- és rendezvényszervezőként is ismerik a Füfke becenevű jelöltet, az az országos lista középmezőnyében is helyet kapott.

Czunyiné dr. Bertalan Judit (Fidesz-KDNP)

A kormánypárti jelölt 2004 óta a Fidesz tagja, 2010 óta a parlament tagja, a negyedik mandátuma megszerzésére készül. Kétgyermekes édesanya. Az igazságügyi bizottság alelnöke, valamint az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság tagja is. Pedagógus és jogász végzettséggel is rendelkezik, családjogi szakjogász képesítést is szerzett a 2010-es években. 2006 és 2011 között a bokodi képviselő-testület tagja volt. A Bakonyalját is magába foglaló Oroszlány-Komárom térség választókerületi elnöke. Támogatásáról biztosította többek között dr. Dombi J. Péter osztályvezető főorvos, a Szent Borbála Kórház tudományos igazgatója, dr. Molnár Attila komáromi polgármester és Popovics György a megyei közgyűlés elnöke is. A közelmúltban komoly szerepet vállalt a bakonyaljai-oroszlányi-komáromi térség adományainak összegyűjtésében és abban, hogy azok az ukrán menekültekhez eljussanak, és összekötötte a kormányt az oroszlányi képviselőtestülettel, hogy a város balatoni gyerektábora ne magánkézbe kerüljön. Lelkes szurkolója az oroszlányi kosárcsapatnak, a térség fejlesztései közül a Monostori-hídra, a Csillagerődre és a kisbéri tanuszodára is nagyon büszke.

Ábrahám Barnabás (Mi Hazánk)

A történész végzettségű, 31 éves jelölt néhány éve egy karlendítős fotóval került be a hírekbe, bár akkor a pártelnök Toroczkai László szerint még nem volt a szervezet tagja. Emellett a kuruc.info hírportál egyik publistája. Történész hallgatóként fő fókusza a Horthy-korszak volt, amelynek szerinte számos ma is követendő példája van. Álláspontja szerint Oroszlányban és több kistelepülésen is élesednek az etnikai konfliktusok, Komáromban pedig az ipari park vendégmunkásai és a sok dél-koreai miatt kellemetlen az atmoszféra a város lokálpatriótáinak. Az ukrán-orosz háború konfliktus álláspontja az, hogy a háborút nem lehet pozitív fogalomként kezelni semmilyen körülmények között, de egyik fél mellett és ellen sem tud és fog kiállni. Mélyen sajnálja azonban azokat, akik „önző”, „világhatalmi” érdekek miatt fizetnek most életükkel. Véleménye szerint a radikális jobboldal által képviselt harmadik út az egyetlen hathatós és hosszú távú megoldás Magyarország, Európa és az egész északi civilizáció égető bajaira.

Dr. Nemes Andrea (Egységben Magyarországért)

A DK, Jobbik, LMP, MSZP, Momentum és Párbeszéd közös jelöltje a minap arról számolt be, hogy többek szerint olyan közvetlen, mint a térség már elhunyt, korábbi szocialista országgyűlési képviselője, a honvédelmi miniszter Keleti György. A jogász végzettségű politikus dolgozott Népjóléti Minisztériumban a Horn-kormány idején, majd egy zuglói kitérő után ügyvédi praxisban. 2014 óta a komáromi képviselő-testület tagja, valamint a Komárom Ép Testben Ép Lélek alapítvány kuratóriumi tagja. 2019-ben az elenzéki összefogás támogatásával a polgármesteri tisztségért is harcba szállt, 66-26 arányban maradt alul dr. Molnár Attila ellenében. A testületbe kompenzációs listáról jutott be. Nem tagja pártnak, de ha bejut a parlamentbe, a szocialisták frakciójába ülne be. Az egészség- és idősügy mellett a Komárom – Kisbér – Székesfehérvár – Sárbogárd (M8) útvonalon elkerülő út építése is fontos számára.

Matus Ferenc (NÉP)

Gődény Györggyel edzett a minap, legalábbis kampányvideójukban így is megmutatta magát két megyei jelölttársával a Normális Élet Pártjának színeiben induló Matus Ferenc. Az oroszlányi születésű, eredetileg telefon- és hálózat szerelő 20 éve az autóiparban dolgozik. Húszéves házasságában három gyermeket nevelnek feleségével. Gyúrós videójukban elárulta, hogy íjászkodik, ami összpontosításra és fegyelemre tanítja. Az oktatásban az egészséges étrend és a testmozgás szerinte fontos szerepet kell, hogy kapjon. Fiai lovasíjászok és, mint kiemelte, egészségesen élnek. Önellátásra törekszik, a politikai életet eddig csak felületesen követte. Nem volt se rövid, se hosszútávú terve e területen aktívan tevékenykedni.

Gombos Máté (MKKP)

„Több semmit, kevesebb mindent!” ars poeticával vágott neki a választásnak a kétfarkúak szőke, raszta jelöltje a körzetben. Bemutatkozása szerint szakmunkás és jógaoktató, szereti a kutyákat és a sört, valamint örökké akar élni. Facebook-oldala szerint Oroszlányban él, és annak idején a tatabányai Fellner-iskolába járt. Szereti a kosárlabdát, korábban, amikor a zártkapus meccseknek vége lett, arról posztolt, hogy nagyon hiányzott neki a Krajnyik-beli hangulat.