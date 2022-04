– Még sosem fordult elő, hogy ennyien várakoztak kint az épület előtt – jegyezte meg Benkő Péter kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, miután meglátta az iskolában található egyetlen falubeli szavazókör ajtajánál kígyózó sort. Az idősebb korosztály mellett középkorúak és a fiatalabbak is éltek szavazati jogukkal. Benkő Péter a várakozás közben szóba hozta az Aranycsapat korábbi sikereit és a jelenlévőknek mesélt arról is, hogy a kilencvenes években készített egy lemezt, amelyen Jenei Szilveszter zenész is közreműködött.

A 2003 óta Annavölgyön élő érdemes művész történelmi jelentőségűnek nevezte a szavazást, hiszen szerinte a mostani szavazás alapvetően meghatározza Magyarország jövőjét. Véleménye szerint a gyermekek nevelése terén a világ olyan irányba húzódik, ami a magyarok számára elfogadhatatlan.

Kövesse folyamatosan frissülő választási tudósításunkat!