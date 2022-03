Szentirmai István polgármester beszédében bemutatta azokat a területeket és épületeket, melyek a projekt jóvoltából újulhattak fel és épülhettek meg. Ennek alapján örömmel jelentette be, hogy az innováció során a korszerű és impozáns környezetben létrejött a vizesblokkal is ellátott piactér, megújult az ácsi Gyár utca, végbement egy nagyfokú parkosítás, megújult a városközpont, valamint lezajlott a zöldfelületek rendbetétele, beleértve a belváros Esterházy-Zichy kastély kertjét is. A projekt keretében a kert területén átadtak egy új szabadtéri kondiparkot, valamint rendbe tették a liget megrongálódott medencéjét is.

Nyitrai Zsolt, a beruházás műszaki ellenőre elmondta, hogy a beruházás minden nagyobb gond nélkül zajlott le. Hangsúlyozta azt is, hogy minden átadott útszakaszhoz és épülethez megkaptak minden engedélyt, így azok már elláthatják funkcióikat.

– Örömmel állok itt, boldogan állok itt – kezdte beszédét Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke – Mi nem csak abban gondolkodunk, hogy a nagyvárosok fejlődjenek, és a legkisebb falvak is kapjanak támogatást. Számunkra nagyon fontosak a kis- és középvárosok is. Ezért törekedtünk arra, hogy Ácson is létrejöjjön ez a nagymértékű beruházás.

Popovics György kiemelte: egy piac létrehozása általában nem képezi a zöld projektek részét, legtöbbször a települések egy-egy piacot önerőből hoznak létre. Ácson azonban örömmel támogatták ezt az invesztíciót, hiszen már a megnyitó napján is nagyon sokat kilátogattak a helyszínre és jó reménység szerint sokan használják majd.

Popovics György

Forrás: Gál László / Kemma.hu

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő elmondta, hogy Ácson már régen kitűzött cél volt a piactér létrehozása és a városközpont rehabilitációja.

– Számomra ennek a projektnek a megvalósítása volt az egyik legszebb feladat az utóbbi időben, hiszen láttam mögötte azt a közös akarást és a közös célt, melyben az ácsiak a város megszépítése érdekében összefogtak – osztotta meg örömét az országgyűlési képviselő, aki felidézte a múltat is, és emlékeztetett a kisváros azon helyszíneire, melyek néhány éve még rendezetlenek voltak és sok kívánnivalót hagytak maguk után. A Zöld Város Projektnek köszönhetően ezek a helyek már a múltat képezik, és napjainkra egy teljesen átalakult, megújult városközpontot tudhatnak magukénak az ácsiak.

– Bízom benne, hogy a nagyigmándi, a tatai, az ácsi piac meghozza a kisvárosiaknak azt az örömöt, hogy kistermelőtől vásárolt hazai, egészséges terméket vihetnek haza – zárta gondolatait a képviselő.

Czunyiné dr. Bertalan Judit

Forrás: Gál László / Kemma.hu

A piacteret, a projekt jóvoltából megvalósult közösségi tereket és zöldfelületeket Gerecsei Judit református lelkipásztor áldotta meg, és Milus Ferenc római katolikus plébános szentelte fel, majd Szentirmai István, Popovics György, Czunyiné dr. Bertalan Judit és Molnárné dr. Taár Izabella, a Komáromi Járási Hivatal vezetője átvágta a szalagot és átadta az új ácsi piacot.

Popovics György, Molnárné dr. Taár Izabella, Czunyiné dr. Bertalan Judit, Szentirmai István átadták a beruházást

Forrás: Gál László / Kemma.hu

A megye hat városában valósult meg A Zöld Város Projekt Komárom-Esztergom megyében hat városba, így Tatára, Esztergomba, Dorogra, Tátra, Komáromba és Ácsra hozott komoly fellendülést. Az összesen közel 2 milliárd forintos befektetésnek köszönhetően összesen 107 ezer négyzetméteren újultak fel nyitott és zárt területek. Ezen felül több, mint 152 négyzetméter zöld terület született újjá, vagy került újonnan átadásra. Ácson több, mint 40 ezer négyzetméter területen zajlottak a felújítások. Ebből 216 négyzetméternyi épületet újítottak fel és 736 négyzetméternyi csapadék és vízvédelmi létesítmény létesítettek.