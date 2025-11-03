1 órája
Letarolták a világot! Komárom-Esztergom sportolói csúcsokat döntöttek
Három kiemelkedő eredményt hozott a WPA 2025-ös világbajnoksága Komárom-Esztergom vármegye sportolóinak. Két új világcsúcs is született, és mindhárom induló a dobogó legfelső fokára állhatott.
Kiemelkedő magyar sikerekkel zárult a WPA World Championships 2025 nemzetközi erőemelő versenye. A megmérettetésen három Komárom-Esztergom vármegyei sportoló is világbajnoki címet szerzett, közülük ketten új világcsúcsot is beállítottak. A fantasztikus eredményekről Erős Gábor országgyűlési képviselő is beszámolt közösségi oldalán.
Új világcsúcsot állított fel Szuder Károly
Az esztergomi Szuder Károly nem először ír sporttörténelmet: a katapult fekvenyomás 300 kilogrammos teljesítésével nemcsak aranyérmet, hanem új világcsúcsot is szerzett. A sportoló korábban már a 2024-es országos bajnokságon is dobogóra állhatott, és a 2023-as GPC világbajnokságon 240 kilós guggolással, valamint 280 kilós felhúzással nyert arany- és bronzérmet.
A Rúdhajlítók Powerlifting Club tagjaként Szuder már többször is bizonyította, hogy a magyar erőemelés élvonalába tartozik. Mostani teljesítménye ismét igazolta, hogy az elszántság és a következetes munka világszínvonalú eredményeket hozhat.
Családi arany: Meszes Milán Adrián is világbajnok lett
A domoszlói származású, Esztergomban élő Meszes Milán Adrián – aki nem mellesleg Szuder Károly unokaöccse – szintén tarolt a világbajnokságon. 175 kilogrammos katapult fekvenyomással nyerte meg kategóriáját, ezzel ő is világbajnoki címet szerzett.
A családi siker méltó elismerése annak a sportkultúrának, amely Esztergomot évek óta az erőemelés egyik hazai fellegvárává teszi.
Maróti Attila Tátnak hozott világbajnoki címet
Nem maradt érem nélkül a szomszédos Tát sem: Maróti Attila bicepsz-húzásban győzött a Masters 40–44 korosztály -140 kilogrammos súlycsoportjában. 89 kilós teljesítményével egyéni rekordot döntött, és világcsúcsot is beállított.