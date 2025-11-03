Letarolták a világot! Komárom-Esztergom sportolói csúcsokat döntöttek

Kiemelkedő magyar sikerekkel zárult a WPA World Championships 2025 nemzetközi erőemelő versenye. A megmérettetésen három Komárom-Esztergom vármegyei sportoló is világbajnoki címet szerzett, közülük ketten új világcsúcsot is beállítottak. A fantasztikus eredményekről Erős Gábor országgyűlési képviselő is beszámolt közösségi oldalán.

Világcsúcs született: Szuder Károly és Maróti Attila is rekordot döntött a WPA 2025-ös világbajnokságon

Forrás: Erős Gábor / Közösségi oldala

Új világcsúcsot állított fel Szuder Károly

Az esztergomi Szuder Károly nem először ír sporttörténelmet: a katapult fekvenyomás 300 kilogrammos teljesítésével nemcsak aranyérmet, hanem új világcsúcsot is szerzett. A sportoló korábban már a 2024-es országos bajnokságon is dobogóra állhatott, és a 2023-as GPC világbajnokságon 240 kilós guggolással, valamint 280 kilós felhúzással nyert arany- és bronzérmet.