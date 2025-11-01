november 1., szombat

Labdarúgás

47 perce

A téli álomra vonult megye III-as Déli csoportot értékeljük

Címkék#Csémi SE#vármegyei harmadosztály#tabella#Bakonyszombathely

Az elmúlt hétvégén lezajlott az idei utolsó forduló a megye III. Déli csoportjában. A vármegyei harmadosztály Déli csoportjának küzdelmeit vesszük górcső alá.

Várvizi Tamás

A vármegyei harmadosztály Déli csoportjában az elmúlt héten lezajlott a 2025-ös utolsó forduló. Összeállításunkban néhány érdekesség erejéig értékeljük az elmúlt 9 fordulót.

a vármegyei harmadosztály déli csoportja pihenőre vonult
A vármegyei harmadosztály Déli csoportjában a csémiek állnak a 2. helyen
Forrás: Facebook/Csémi SE szurkolói csoport

A vármegyei harmadosztály Déli csoportja gólgazdag meccseket hozott

A tabella élcsoportja meglehetősen szoros, az éllovas Etét mindössze négy pont választja el a negyedik helyezett Rédétől. Az eteiek nem tétlenkedtek az ellenfelek kapuja előtt, 9 mérkőzésen egy híján 40-szer köszöntek be, ez több mint négygólos átlag meccsenként. Érdekesség, hogy 16-ot kaptak is, ami csaknem kétgólos átlag. Figyelemreméltó, hogy a mezőnyben a legkevesebb gólt a 7. helyen álló Kocs kapta, 14-et.

A legrosszabb védelmet a sereghajtó Bakonyszombathely tudja felmutatni, az eddig pont nélkül álló gárda 51-szer kapitulált, meccsenként átlag több mint ötször. 

Az ősz legfölényesebb győzelmét a 6. fordulóban, október 5-én a középcsapat Nagyigmánd aratta, amely 13 góllal terhelte meg a Dad hálóját. Zvér Dezső és Németh Marcell egyaránt mesterhármast szerzett. A legnagyobb idegenbeli siker a Császár nevéhez kötődik, a 4. fordulóban, szeptember 21-én 9-1-re ütötték ki a Bakonyszombathelyt. Itt is volt egy mesterhármas, Bauer Attila.

A góllövőlistát az etei Szeles Péter vezeti, aki 22-szer köszönt be eddig. Az első körben még "néma maradt", a 2. fordulóban duplázott a Császár ellen, a következő körben a Dad ellen már háromig jutott. A Kocs ellen 1-0-ra kikaptak, ott értelemszerűen nem szerzett gólt, az 5. fordulóban a Bakonyszombathely elleni 11-1 alkalmával aztán bepótolta: négyszer is eredményes volt. Egy hétre rá szintén négyet vállalt a Szákszend elleni idegenbeli 5-1-es sikernél, a Bokod ellen háromig jutott, csakúgy, mint egy héttel később a Csém és zárásként a Nagyigmánd ellen. 

 

