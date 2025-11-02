43 perce
Kiderült, kik uralták a vármegyei futballt az elmúlt tíz évben – íme a három osztály gólkirályai (Top 5) + videó
Elképesztő gólzáporok söpörtek végig az elmúlt tíz évben a vármegyei futballpályákon. Összegyűjtöttük ki az az öt játékos, akik szinte sosem hibáztak a kapu előtt, és a vármegyei futball leggólerősebb játékosaivá váltak.
Korábban már rangsoroltuk a vármegyei futball mindhárom osztályának gólkirályait. Most viszont bemutatjuk, hogy kik az elmúlt évtized top 5 gólgépei, összesítve a három osztályt.
Ki volt a legnagyobb gólvágó a vármegyei futball utóbbi tíz idényéből?
Úgy tűnik, nemcsak a Vármegyei II osztályban, hanem az összesített góllövőlistán is a Mocsa KSE játékosai diktálják a tempót. Csizmadia Rajmund és Kerekes György évek óta gyártják a gólokat, teljesítményük pedig az egész vármegyei futballban egyedülálló.
1. Csizmadia Rajmund (Mocsa KSE) – 235 gól
A Mocsa KSE hűséges gólvágója tíz szezonon át uralta a mezőnyt. Nemcsak a góljai, hanem klubhűsége is elismerésre méltó: az elmúlt évtizedben végig a Mocsa színeiben lépett pályára, hétről hétre bizonyítva, miért tartozik a vármegyei labdarúgás nagyjai közé.
2. Kerekes György (Mocsa KSE / Koppánymonostori SE) – 203 gól
A II. osztály másik meghatározó támadója szintén a Mocsa KSE kötelékéből, aki hosszú éveken át volt a kapusok réme. Mesterhármasok tucatjait szerezte, és rendre kulcsszerepet játszott csapata sikereiben.
3. Manga Zsolt (Nyergesújfalu SE) – 190 gól
A Nyergesújfalu SE ikonja többször is a góllövőlista élén végzett az I osztályban. Két idényben (2015/2016, 2019/2020) is ő lett a bajnokság gólkirálya, miközben szinte minden szezonban a legjobb öt között zárt.
4. Rába Jenő Ádám (Koppánymonostori SE, Tatai AC) – 174 gól
A technikás támadó a Vármegyei I osztály egyik legmegbízhatóbb gólfelelőse volt, aki 174 találatával a vármegyei futball élmezőnyébe verekedte magát.
5. Gyüszi Levente (Etei SE) – 154 gól
A Vármegyei III osztály klasszisa, aki 40 évesen is félelmetes formában játszott. A 2022/23-as idényben például 52 gólt szerzett, amivel a csatár ismét bebizonyította, hogy a kor csak egy szám.
