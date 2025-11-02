Kiderült, kik uralták a vármegyei futballt az elmúlt tíz évben – íme a három osztály gólkirályai (Top 5) + videó

Korábban már rangsoroltuk a vármegyei futball mindhárom osztályának gólkirályait. Most viszont bemutatjuk, hogy kik az elmúlt évtized top 5 gólgépei, összesítve a három osztályt.

A vármegyei futballban csak úgy ontják a gólokat

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Ki volt a legnagyobb gólvágó a vármegyei futball utóbbi tíz idényéből?

Úgy tűnik, nemcsak a Vármegyei II osztályban, hanem az összesített góllövőlistán is a Mocsa KSE játékosai diktálják a tempót. Csizmadia Rajmund és Kerekes György évek óta gyártják a gólokat, teljesítményük pedig az egész vármegyei futballban egyedülálló.

1. Csizmadia Rajmund (Mocsa KSE) – 235 gól

A Mocsa KSE hűséges gólvágója tíz szezonon át uralta a mezőnyt. Nemcsak a góljai, hanem klubhűsége is elismerésre méltó: az elmúlt évtizedben végig a Mocsa színeiben lépett pályára, hétről hétre bizonyítva, miért tartozik a vármegyei labdarúgás nagyjai közé.

2. Kerekes György (Mocsa KSE / Koppánymonostori SE) – 203 gól

A II. osztály másik meghatározó támadója szintén a Mocsa KSE kötelékéből, aki hosszú éveken át volt a kapusok réme. Mesterhármasok tucatjait szerezte, és rendre kulcsszerepet játszott csapata sikereiben.