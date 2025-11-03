november 3., hétfő

Súlyemelés

34 perce

Történelmi siker az U23-as súlyemelő Európa-bajnokságon – Fekécs Szilárd több rekordot is megdöntött +videó

Címkék#Lucz Levente#TSC#Fekécs Szilárd#rekord#európa bajnokság#Tatabányai Sport Club#súlyemelés

Fantasztikus teljesítményt nyújtott Fekécs Szilárd az U23-as súlyemelő Európa-bajnokságon. A Tatabányai Sport Club fiatal versenyzője új országos csúcsokkal hívta fel magára a figyelmet, és teljesítményével tovább erősítette a klub hírnevét az európai porondon.

Szabó Bence

Remekül szerepelt Fekécs Szilárd, a Tatabányai Sport Club fiatal súlyemelője az albániai Durresben rendezett U23-as súlyemelő Európa-bajnokságon. A TSC súlyemelő szakosztályának versenyzője több országos csúcsot is megdöntött a kontinensviadalon.

Fekécs Szilárd, a Tatabányai Sport Club sportolója az U23-as súlyemelő Európa-bajnokságon remekelt.
A Tatabányai Sport Club versenyzője remek eredménnyel zárt az Eb-n
Forrás: Facebook/Fekécs Szilárd

Országos csúcsokat döntött a Tatabányai Sport Club súlyemelője

A 88 kilogrammos kategóriában versenyző Fekécs Szilárd 319 kilogrammos összetett eredménnyel új magyar csúcsot állított fel, és ezzel az ötödik helyet szerezte meg az U23-as súlyemelő Eb-n. Fekécs öt hibátlan gyakorlatot mutatott be, ezek mindegyike új országos rekordnak számított.

Videón a 179 kilogrammos magyar csúcsot érő lökés gyakorlat.

Kiváló formában a tatabányai súlyemelők – Likerecz Attila mesélt a sikerekről

Fekécs kiemelkedő szereplése az U23-as Eb-n sem a véletlen műve. Likerecz Attila, a súlyemelő szakosztály vezetőedzője korábban mesélt portálunknak az elmúlt időszak sikereiről és az egyesületnél zajló kemény munkáról. A szakember hangsúlyozta, hogy a TSC-nél minden sportoló egyformán fontos: a feltörekvő tehetségek éppúgy, mint a nemzetközi szinten is sikeres versenyzők. 

Minden korosztályban tarolnak a TSC súlyemelői

Legutóbb is kiválóan szerepeltek a Tatabányai Sport Club fiatal súlyemelői a Junior Országos Bajnokságon, ahol több új rekord is született. Gál Dávid egyéni csúccsal ezüstérmet, míg Stravarsz Ádám két országos csúccsal bronzérmet szerzett.

Lucz Levente is képviseli a TSC-t a nemzetközi porondon

Fekécs Szilárd nem egyedül utazott Albániába, mivel elkísérte klubtársa, Lucz Levente is. A fiatal sportolók közül Fekécs már bizonyított, kedden pedig Lucz következik majd a dobogón a 110 kilogrammos súlycsoportban.

 

