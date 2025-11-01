3 órája
Tarolnak a Tatabányai Sport Club súlyemelői – Likerecz Attila vezetőedző mesélt a klub fejlődéséről
A fiatal súlyemelő tehetségek és a tatabányai válogatott versenyzők is egyaránt remekeltek hazai és nemzetközi szinten. Likerecz Attila vezetőedző beszámolt a Tatabányai Sport Club versenyzőinek eredményeiről, a jelenlegi helyzetről és beszélt a jövőbeli versenyekről is.
Az elmúlt hónapokban a Tatabányai Sport Club (TSC) súlyemelői sikert sikerre halmoztak. A kiemelkedő teljesítményekről és a jövőbeli tervekről is mesélt a TSC súlyemelés szakosztályának vezetőedzője, Likerecz Attila.
Egyre több súlyemelő tartozik a Tatabányai Sport Club kötelékébe
Likerecz Attila edző elmondása szerint akadtak a létszámmal kezdeti nehézségek, amikor először megérkezett a TSC versenyzőihez.
Kevés versenyző volt akit hadra lehetett fogni
– fogalmazott a tréner.
A kezdeti kihívások ellenére, mára már minden korosztályban van induló versenyzőjük, a legfiatalabbaktól, egészen a masters kategóriáig. A súlyemelő szakosztály vezetőedzője szerint a sikerekért meg is kell küzdeni.
– Minden hétköznap tartunk edzéseket, 16-tól 19-óráig – fogalmazott a szakember.
Záporoznak az országos csúcsok
Augusztus elején a Messzi István Emlékversenyen két válogatott versenyző, Lucz Levente és Fekécs Szilárd is remekelt. Levente hat új országos csúccsal nyerte meg súlycsoportját, míg Szilárd négy országos rekordot állított fel, és az egész mezőny abszolút legjobbja lett.
A Masters világbajnokságon a TSC-t Kovács Csaba képviselte, aki ötödik helyen végzett, mindössze egy sikeres lökés választotta el a bronzéremtől.
A fiatalok pedig a szeptemberi lengyelországi nemzetközi versenyen szerepeltek kiválóan, hiszen mind az öt induló egyéni csúcsot ért el, a csapat így a 2. helyet szerezte meg a házigazdák mögött.
- Egyéni első helyezettek: Zubor Luca, Ifj Likerecz Attila
- Második helyezett: Zubor Leila
- Harmadik helyezett: Burai Anna
- Hetedik helyezett: Szórád Zalán
Októberben a Tini bajnoksággal folytatódott a TSC versenysorozata, ahol tíz aranyérem, és két ezüstérem született.
Mint a felnőttek úgy küzdöttek a versenyzőink. A legfiatalabb korosztálytól, a serdülő korosztályig mindenki
– mondta büszkén Likerecz Attila.
A Junior Országos Bajnokságon Stavarsz Ádám szakításban két országos csúccsal harmadik, Gál Dávid pedig egyéni csúccsal második lett.
Országos csúccsal remekeltek a Tatabányai Sport Club fiatal súlyemelői – Likerecz Attila is beszámolt a sikerekről
Nemzetközi kihívások előtt Likerecz Attila tanítványai
Lucz Levente és Fekécs Szilárd az albániai Junior–U23-as Európa-bajnokságon képviseli a Tatabányai Sport Clubot, míg november végén a felnőtt országos bajnokságon is éremesélyes csapattal állnak rajthoz. A vezetőedző kihangsúlyozta, hogy számára minden versenyző ugyanolyan fontos.
Nem szeretnék különbséget tenni versenyek vagy versenyzők között. A fiatalok eredményei éppoly fontosak, mint a válogatottjaink országos csúcsai vagy nemzetközi sikerei. A fiatalok jelentik a jövőt, a válogatott versenyzők pedig a jelent
– zárta gondolatait a TSC súlyemelő szakosztályának vezetőedzője.