Tarolnak a Tatabányai Sport Club súlyemelői – Likerecz Attila vezetőedző mesélt a klub fejlődéséről

Az elmúlt hónapokban a Tatabányai Sport Club (TSC) súlyemelői sikert sikerre halmoztak. A kiemelkedő teljesítményekről és a jövőbeli tervekről is mesélt a TSC súlyemelés szakosztályának vezetőedzője, Likerecz Attila.

Likerecz Attila büszkén beszélt a Tatabányai Sport Club versenyzőiről

Forrás: Tatabányai Sport Club

Egyre több súlyemelő tartozik a Tatabányai Sport Club kötelékébe

Likerecz Attila edző elmondása szerint akadtak a létszámmal kezdeti nehézségek, amikor először megérkezett a TSC versenyzőihez.

Kevés versenyző volt akit hadra lehetett fogni

– fogalmazott a tréner.

A kezdeti kihívások ellenére, mára már minden korosztályban van induló versenyzőjük, a legfiatalabbaktól, egészen a masters kategóriáig. A súlyemelő szakosztály vezetőedzője szerint a sikerekért meg is kell küzdeni.

– Minden hétköznap tartunk edzéseket, 16-tól 19-óráig – fogalmazott a szakember.

Záporoznak az országos csúcsok

Augusztus elején a Messzi István Emlékversenyen két válogatott versenyző, Lucz Levente és Fekécs Szilárd is remekelt. Levente hat új országos csúccsal nyerte meg súlycsoportját, míg Szilárd négy országos rekordot állított fel, és az egész mezőny abszolút legjobbja lett.

A Masters világbajnokságon a TSC-t Kovács Csaba képviselte, aki ötödik helyen végzett, mindössze egy sikeres lökés választotta el a bronzéremtől.

A fiatalok pedig a szeptemberi lengyelországi nemzetközi versenyen szerepeltek kiválóan, hiszen mind az öt induló egyéni csúcsot ért el, a csapat így a 2. helyet szerezte meg a házigazdák mögött.

Egyéni első helyezettek: Zubor Luca, Ifj Likerecz Attila

Második helyezett: Zubor Leila

Harmadik helyezett: Burai Anna

Hetedik helyezett: Szórád Zalán

Októberben a Tini bajnoksággal folytatódott a TSC versenysorozata, ahol tíz aranyérem, és két ezüstérem született.

Mint a felnőttek úgy küzdöttek a versenyzőink. A legfiatalabb korosztálytól, a serdülő korosztályig mindenki

– mondta büszkén Likerecz Attila.

A Junior Országos Bajnokságon Stavarsz Ádám szakításban két országos csúccsal harmadik, Gál Dávid pedig egyéni csúccsal második lett.