Judo

30 perce

Tatabányai judo eredmények: dráma, ippon, és hajszálon múlt az érem!

Címkék#u23#Miklósvölgyi Dániel#Ippon Judo#Európa-bajnokság#Szabó Áron#eredmények

Az Ippon judo SE Tatabánya versenyzői sorra szállítják a jobbnál jobb teljesítményeket. A legfrissebb tatabányai judo eredmények az U23-as Európa-bajnokságról érkeztek.

Bátorfi Tamás

Csernoviczki Csaba vezetésével vett részt az U23-as Európa-bajnokságon a tatabányai judo különítmény. A moldovai EB-n Szabó Áron és Miklósvölgyi Dániel képviselte az Ippon Judo SE Tatabánya csapatát. Moldovában is remek tatabányai judo eredmények születtek.

Szabó Áron az U23-as Eb-n, újabb tatabányai judo eredmények
Friss tatabányai judo eredmények: Szabó Áron (kékben) idén is remek helyezést ért el
Forrás: facebook.com/ipponjudotatabanyase

Tatabányai judo eredmények az U23-as EB-ről

Mindkét versenyző tagja volt a magyar vegyes csapatnak, akik a hetedik helyen végeztek a megmérettetésen. Szabó Áron a 73 kilogrammos súlycsoportban is indult, ahol megmutathatta tehetségét. Erőnyerőként az első fordulót ki is hagyhatta, majd három egymás követő párharcban győzedelmeskedett, ami az elődöntőig repítette. Bekerült tehát a legjobb négy versenyző közé, ezzel is bizonyítva helyét a az európai élmezőnyben. Az elődöntőben a román ellenfelet nem sikerült legyőzni, a tatabányai cselgáncsozó akkor még nem tudhatta, hogy a későbbi Európa-bajnoktól szenvedett vereséget. Szabó Áron a bronzmérkőzésen fordítani is tudott, ám ez is kevés volt a döntőhöz. Az utolsó másodpercekben a szerb Hacsaturjan leszorítással győzedelmeskedett. Tavalyi bronzérme után Szabó egy kiemelkedő ötödik helyezéssel térhetett haza az Európa-bajnokságról. 

Csernoviczki Éva értékelt: elégedett a magyar teljesítménnyel

Már a nyári budapesti judo-világbajnokságon is ott lehetett Szabó Áron, az Ippon Judo SE versenyzőjeként. Csernoviczki Éva televíziós szakértőként vett részt a versenyen, az esemény után lapunknak értékelt

 

