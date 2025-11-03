november 3., hétfő

Gyorskorcsolya

1 órája

Így születnek rekordok a jégen – a TDKE versenyzői elképesztő formában versenyeztek Németországban

Remek formában kezdték meg a jeges idényt a Tatabányai Diák Korcsolyázó Egyesület (TDKE) sportolói. A tatabányai gyorskorcsolyázók az inzelli versenyen és edzőtáborban is megmutatták, hogy ott a helyük a nemzetközi mezőny élvonalában.

Szabó Bence

Országos csúcsok, és világkupát érő eredmények jellemezték a tatabányai gyorskorcsolyázók elmúlt napjait. A TDKE versenyzői Németországban, Inzellben edzőtáboroztak és készültek a közelgő világkupákra.

A tatabányai gyorskorcsolyázók keményen dolgoztak az edzőtáborban.
A tatabányai gyorskorcsolyázók több országos csúcsot is felállítottak Inzellben
Forrás: Facebook/TDKE

A tatabányai gyorskorcsolyázók remekeltek Németországban

Október 24–26. között megkezdték a gyorskorcsolya-versenyszezont a tatabányaiak. Az inzelli International Race versenyen két sportoló, Lukács Soma és Pap Csanád képviselte a tatabányai színeket. Lukács Soma 1000 méteren futott 1:11,91-es ideje felnőtt Világkupa-kvalifikációs szintet jelentett.

Pap Csanád három távon is egyéni csúcsot korcsolyázott. Mindhárom eredménye junior világkupa-szintidőn belül van, így már biztos induló lesz a két olaszországi junior világkupa-fordulón, Milánóban és Collalbóban.

A tatabányai gyorskorcsolyázók mosolyogva álltak rajthoz.
Rajthoz állnak a TDKE versenyzői
Forrás: Facebook/TDKE

Később a Tatabányai Diák Korcsolyázó Egyesület másik fele is megérkezett Inzellbe, ahol több európai ország versenyzőivel együtt készülhettek. Külön kiemelendő Moravcsik Márk, aki 500 méteren 39,44-es idővel új korosztályos országos rekordot állított fel, mellyel jelenleg a világranglista hatodik helyén áll. A fiatal versenyző mindössze öt nap jeges edzés után érte el ezt a kiváló eredményt a görkorcsolya-szezon lezárását követően.

A nemzetközi porondon is eredményes a TDKE

A tatabányai gyorskorcsolyázók kiválóságát jól mutatja, hogy a legnagyobb nemzetközi versenyeken is kiváló eredményeket érnek el. Haltrich Luca, a TDKE 17 éves versenyzője idén pályafutása első junior világbajnokságán vett részt a kanadai Calgaryban, ahol a női váltóval az ötödik helyen zárt.

A jégen túl is van élet

A TDKE versenyzői nem álltak meg tavaszi szezonban sem. Németországban és Ausztriában több Európa Kupa-fordulón vettek részt, ahol erős nemzetközi mezőnyben versenyeztek. Az eredményeknek hála, Barsi Dorián, Moravcsik Márk és Pap Csanád is kivívta az indulási jogot a júliusi Európa-bajnokságra.

Inzellben születnek a legnagyobb rekordok?

A tatabányai gyorskorcsolyázók már tavaly is remekeltek a német városban. A Frillensee Cup versenyen a TDKE fiataljai kivétel nélkül javítottak egyéni csúcsaikon, és több korosztályos országos rekord is született. Tamás Ramóna mindössze két ezreddel maradt el a 100 méteres korosztályos rekordtól, míg Pap Csanád nagyon közel járt a junior világkupa-szintidőkhöz, Moravcsik Márk pedig 4 új korosztályos országos csúcsot ért el.

 

